Pipa robada desata persecución en la México-Pachuca

Patrullas cerraron el paso a la pipa en San Jerónimo, Tecámac. Fotos:Raúl Gutiérrez

Un operativo coordinado derivó en el aseguramiento de una pipa con reporte de robo tras una persecución sobre la autopista México-Pachuca, la mañana de este martes. La unidad fue interceptada a la altura de San Jerónimo, en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex), y un hombre fue detenido como probable responsable.

El vehículo de carga había sido robado minutos antes en el estado de Hidalgo, lo que activó un despliegue de seguridad y el seguimiento de la unidad a lo largo de la vialidad federal con dirección hacia la Ciudad de México (CDMX).

¿Dónde ocurrió la persecución?

El seguimiento se desarrolló sobre la carretera México-Pachuca, una de las principales vías de conexión entre Hidalgo, el Edomex y la capital del país. La movilización concluyó en la zona de San Jerónimo Xonacahuacan, en Tecámac, donde policías lograron cerrarle el paso a la pipa.

Tras ser interceptado, el conductor descendió de la unidad y fue asegurado en el lugar. No se reportaron personas lesionadas durante la acción.

¿Qué muestra el video de la persecución?

En un video difundido en redes sociales se observa a la pipa circulando a velocidad constante sobre la autopista, mientras patrullas le dan seguimiento con códigos luminosos encendidos. En las imágenes también se aprecia el momento en que la unidad es rodeada por vehículos oficiales hasta quedar detenida a un costado de la vialidad.

Tras la detención, varios elementos de seguridad se aproximan a la cabina del vehículo de carga para asegurar al conductor, mientras otros resguardan la zona.

Operativo tras el robo de la pipa

El robo de pipas es un delito asociado al trasiego ilegal de combustible, por lo que este tipo de unidades son consideradas de alto riesgo. Por ello, los protocolos de actuación priorizan la recuperación del vehículo y la detención de los posibles responsables sin poner en peligro a otros automovilistas.

La persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La circulación en la zona presentó afectaciones momentáneas mientras se realizaban las maniobras de seguridad y el retiro de la unidad.

