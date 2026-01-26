Licencia de conducir Edomex 2026: documentos oficiales para tramitarla

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV) dio a conocer los requisitos oficiales para tramitar licencias de conducir y permisos provisionales en 2026, tanto para conductores particulares como para servicio público, así como para menores de edad que solicitan su primer permiso para conducir.

De acuerdo con la autoridad estatal, los trámites aplican para licencias tipo A, C, E, permisos provisionales y licencias para servicio público, ya sea por primera vez, renovación o duplicado, siempre que se cumpla con la documentación establecida.

Requisitos generales para licencias particulares tipo A y E

Las personas solicitantes deberán presentar en original:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP actualizada y certificada por RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, matrícula consular o licencia vigente del Edomex)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Aprobación del examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México (solo para trámites nuevos)

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), trámite gratuito

Comprobante de pago de derechos

En caso de inconsistencias en los datos, la licencia no será expedida hasta que la situación sea aclarada.

Licencia tipo C (motociclistas)

Además de los requisitos generales, se deberá presentar:

Certificado de Competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta”, emitido por CONOCER

Permiso provisional para menores de edad (primera vez)

Aplica para adolescentes que desean iniciarse legalmente en la conducción. Se solicita:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP certificada

Identificación con fotografía emitida por instituciones educativas o de salud

Comprobante de domicilio reciente

Acompañamiento de padre, madre o tutor legal con identificación oficial

Carta responsiva firmada por el tutor

Aprobación del examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito

Comprobante de pago de derechos

Permiso provisional duplicado

En caso de robo o extravío, se deberá presentar:

Acta de robo o extravío

CURP certificada

Identificación del solicitante

Identificación y carta responsiva del tutor

Comprobante de pago

Licencias para servicio público (tipos A, B, C y D)

Además de los requisitos generales, las personas interesadas deberán acreditar:

Ser mayor de 18 años

Exámenes de conocimientos, médico, psicométrico y toxicológico

Certificado de no antecedentes penales vigentes

Certificado de no inscripción en el RNOA

Comprobante de pago de derechos

Para licencias de transporte público colectivo, se solicita también constancia de capacitación emitida por el ICATI.

Consideraciones importantes

La SEMOV precisó que:

Todos los documentos deben presentarse en original, legibles y coincidentes

Si no se aprueba el examen de conocimientos, no se entregará la licencia ni se devolverá el pago

El duplicado conserva únicamente la vigencia restante de la licencia original

El uso de dispositivos electrónicos durante el examen cancela el trámite de forma inmediata

Para mayor información y validación de requisitos, la autoridad recomienda consultar los canales oficiales del Gobierno del Estado de México.

