Desapariciones en Edomex: los casos que siguen sin resolverse

Edomex enfrenta crisis por personas desaparecidas. Fotos: FGJEM

El Estado de México (Edomex) continúa enfrentando una crisis de desapariciones, con miles de personas reportadas como “no localizadas” y numerosos expedientes sin resolución que mantienen en alerta a familiares y comunidades de toda la entidad. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que, hasta el 11 de diciembre de 2025, sumaban 5 mil 579 reportes de desaparición, de los cuales 3 mil 698 personas fueron localizadas con vida o sin vida, pero mil 881 seguían sin ser ubicadas, lo que representa casi el 34% de casos activos sin respuesta.

Los sitios del Edomex con mayor número de casos registrados en 2025 son:

Ecatepec

Toluca

Naucalpan

Estos concentran un gran porcentaje de las desapariciones en la entidad, seguidos por Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Chalco, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza y Tecámac.

Casos emblemáticos de desapariciones en el Edomex aun sin resolver

Kimberly Hilary Moya González

Kimberly Hilary fue reportada como desaparecida en octubre de 2025 en el municipio de Naucalpan de Juárez. Desde entonces, las autoridades no han confirmado oficialmente su paradero, y su familia sigue sin obtener avances sustanciales más allá de la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM).

Sofía Ollinyolistli Torres García

La adolescente de 15 años fue vista por última vez el 5 de octubre de 2025, en la colonia Plan de Ayala 2.ª Sección, también en Naucalpan. Tras su desaparición, durante la misma semana que desapareció Kimberly Moya, se activó una ficha de búsqueda que aún permanece vigente sin información clara sobre su ubicación.

Ana Karen Garay

Ana Karen, de 24 años, desapareció en Naucalpan en el mismo periodo de octubre de 2025. Su caso también se mantiene activo sin avances públicos significativos en las investigaciones policiales.

Iván Domínguez Díaz

Originario de Ocoyoacac, Iván fue reportado como desaparecido a finales de abril de 2025. Hasta ahora, las autoridades no han dado con su ubicación ni han ofrecido información actualizada sobre la investigación.

Adolescentes de Nextlalpan y Otumba

Entre ellos están Yohan Alexis Jiménez Hernández de 15 años y Mario Eduardo Martínez Lemus de 17 años, quienes salieron de sus domicilios en octubre de 2025 y no han sido localizados. Estos casos se suman a una serie de desapariciones de menores que siguen sin explicación ni resultado definitivo.

Contexto y seguimiento institucional

La entidad mexiquense, por su alta densidad poblacional, encabeza la lista de estados con mayor número de personas desaparecidas en el país, con cifras que incluso superan a otras entidades. Aunque una parte significativa de personas reportadas como desaparecidas ha sido localizada, con o sin vida, cientos de expedientes siguen sin resolución y avanzan lentamente. Los familiares de quienes aún no regresan a casa mantienen abiertas las investigaciones y exigen respuestas claras y acciones concretas.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles han señalado que la falta de información clara o avances significativos en algunos casos prolonga el sufrimiento de las familias y evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, coordinación interinstitucional y atención integral, especialmente en contextos de desaparición de menores o víctimas con poca visibilidad pública.

Familiares de los desaparecidos han empezado a tomar otras medidas para presionar a las autoridades mexiquenses a agilizar la búsqueda de sus seres queridos, como la toma de vialidades relevantes en la entidad donde los bloqueos ponen de cabeza el tránsito de conductores y de miles de personas que transitan entre el Edomex y la Ciudad de México.

