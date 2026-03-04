Detienen al “Peluso” presunto responsable del incendio en tienda 3B en Valle de Chalco

GENERANDO AUDIO...

Cae el “Peluso” por incendio en tienda 3B que dejó a niño grave. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Edgar “N”, alias “Peluso”, señalado como presunto responsable del delito de homicidio doloso en grado de tentativa en agravio de un menor de edad, tras el incendio provocado en una tienda 3B que dejó a un niño de dos años gravemente herido y a dos hombres lesionados en Valle de Chalco.

De acuerdo con la FGJEM, los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero en una sucursal ubicada en la colonia San Miguel Xico, en Valle de Chalco, donde cuatro hombres arribaron a bordo de dos motocicletas.

Así ocurrió el incendio en tienda 3B de Valle de Chalco

Las investigaciones establecen que dos de los sujetos ingresaron al establecimiento comercial y arrojaron botellas con una sustancia inflamable en el área de cajas, para después prenderle fuego y huir del lugar.

En ese momento, un hombre de 49 años y su hijo de dos años de edad se encontraban dentro de la tienda, así como otro hombre. Los tres resultaron con quemaduras en diversas partes del cuerpo y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, el menor se reporta en estado delicado.

Inicialmente, el Ministerio Público inició una carpeta por los delitos de daños en bienes y lesiones; sin embargo, tras el avance de las investigaciones de gabinete y campo, la autoridad determinó que los hechos podrían constituir homicidio doloso en grado de tentativa, por lo que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra uno de los probables responsables.

Detención del “Peluso” y situación de otro implicado por ataque en Valle de Chalco

La orden judicial fue cumplimentada contra Edgar “N”, alias “Peluso”, quien fue detenido cuando tripulaba una de las motocicletas presuntamente utilizadas durante el ataque en Valle de Chalco.

La FGJEM precisó que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Por estos mismos hechos, otro conductor de motocicleta, menor de edad, ya fue detenido y vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. El adolescente fue internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque.

Las autoridades continúan con las investigaciones para ubicar a los otros probables responsables del incendio que casi le cuesta la vida a un niño de dos años en Valle de Chalco.

