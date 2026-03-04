FGJEM detiene a 44 falsos agentes en Edomex; usaban insignias y vehículos apócrifos

GENERANDO AUDIO...

Falsos agentes utilizaban luces estroboscópicas e insignias apócrifas. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, del 19 de enero a la fecha, suman 44 personas detenidas por hacerse pasar como elementos de la institución o de otras corporaciones de seguridad para presuntamente cometer delitos como extorsión, secuestro y robo con violencia.

Los implicados montaban falsos retenes con patrullas e insignias apócrifas para exigir dinero y despojar vehículos.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, en las acciones participaron también la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales, quienes lograron las capturas en flagrancia y el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y diversas dosis de narcóticos.

Las indagatorias establecen que los detenidos utilizaban vehículos con luces estroboscópicas, uniformes, chalecos e insignias apócrifas, con los que aparentaban ser elementos de la Fiscalía Edomex o de otras fuerzas de seguridad para intimidar a sus víctimas y evitar denuncias.

Insignias falsas, armas y vehículos que usaban los falsos agentes. Foto: FGJEM

Modus operandi: falsos filtros, amenazas y despojo en carreteras

Las investigaciones permitieron identificar que el grupo establecía falsos filtros de seguridad en vialidades y carreteras, donde realizaban revisiones ilegales a vehículos y conductores.

Una vez seleccionada la víctima, exigían documentos oficiales y les aseguraban que la unidad tenía reporte de robo o estaba relacionada con algún delito. Posteriormente:

En algunos casos exigían dinero en efectivo para no “llevarlos al Ministerio Público”

En otros, subían a las víctimas a las unidades y las obligaban a llamar a familiares para realizar transferencias bancarias

Tras obtener el recurso, los amenazaban: “tengo tus datos y sé dónde vives, si denuncias voy y te chin…”.

Carreteras donde operaban

En autopistas como:

México-Pachuca

México-Querétaro

Arco Norte

Los falsos agentes obligaban a operadores de transporte de carga a detenerse mostrando insignias falsas y encendiendo torretas. Después de inspeccionar la unidad, les permitían avanzar; kilómetros más adelante, otros sujetos, alertados previamente, interceptaban nuevamente al conductor para despojarlo del vehículo y la mercancía.

Detenciones relevantes en Huehuetoca, Acambay y Tultitlán

Entre los casos destacados, la Fiscalía mexiquense reportó la captura de seis sujetos en Huehuetoca, quienes viajaban en una SUV Chevrolet negra con luces estroboscópicas. Tras una persecución, se les aseguraron tres armas de fuego, dos réplicas y vestimenta con escudos y leyendas simulando pertenecer a la institución.

En otro hecho, sobre la carretera Panamericana, en Acambay, fueron detenidos dos individuos que portaban prendas con las siglas “FGJ” y “PDI”, sin acreditar pertenencia oficial.

Asimismo, en Tultitlán, fue capturado un hombre que, al ser marcado el alto, gritó “soy de la Fiscalía” y disparó contra agentes de investigación; fue detenido tras repeler la agresión.

La FGJEM precisó que las 44 personas detenidas se encuentran en distintas etapas procesales.

La institución reiteró que pone a disposición el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex para denunciar cualquier hecho delictivo.

