Megabloqueo en Edomex para este martes 13 de enero: estas son las vialidades que afectará

Vialidades en el Edomex se verán afectadas por megabloqueo. Foto: Cuartoscuro

Transportistas de la organización Rutas Hermanas anunciaron que bloquearán distintas vialidades del Estado de México para este martes 13 de enero. La movilización comenzará a partir de las 9:00 horas.

Según los manifestantes, el motivo del megabloqueo se centra en la omisión de las autoridades ante las denuncias por robos de autopartes, extorsiones, así como asaltos en las unidades. Además, aseguran que existen prácticas irregulares en corralones y multas de tránsito.

Estas vialidades serán afectadas por el megabloqueo

Los puntos que serán afectados, a partir de las 9:00 horas, son los siguientes:

Carretera Chalco-Cuautla.

Autopista México- Puebla.

Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl.

Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Martha Acatitla.

Avenida Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

Avenida Bordo de Xochiaca y Avenida Vicente Villada, en el encuentro con el Circuito Exterior Mexiquense.

De esta manera, los transportistas buscan visibilizar sus demandas ante las autoridades. Por ello, los pasajeros y automovilistas deberán buscar rutas alternas.

¿Cuáles serán los motivos del bloqueo?

El grupo Rutas Hermanas ha informado que las autoridades han omitido sus demandas, las cuales se centran en el tema de la inseguridad, los cobros excesivos, así como extorsión.

Asaltos a unidades.

Robos de autopartes.

Extorsiones y cobros de piso por grupos criminales.

Complicidad en corralones concesionados.

Vehículos desaparecidos en corralones.

Extorsiones por parte de autoridades en corralones.

Complicidad de agentes de tránsito.

Cobros excesivos de hasta 6 mil pesos al día en depósitos vehiculares.

