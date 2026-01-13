GENERANDO AUDIO...

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) realizó una serie de ajustes y fortalecimientos en su esquema de beneficios, con el objetivo de apoyar a las personas adultas mayores ante el incremento constante en el costo de los servicios básicos, el transporte y la atención médica.

De acuerdo con el Instituto, los cambios buscan mejorar la economía de este sector de la población, considerado uno de los más vulnerables del país. A continuación, te presentamos los principales beneficios vigentes para quienes cuentan con su credencial Inapam.

Descuentos en servicios básicos y transporte

Las personas adultas mayores que cuenten con su credencial vigente pueden acceder a descuentos en gastos esenciales, como el impuesto predial, con reducciones que pueden llegar hasta el 50%, aunque el porcentaje exacto depende del municipio y de la normativa de cada entidad.

En el caso del servicio de agua potable, también se contemplan descuentos de hasta el 50%, sujetos a la disponibilidad y lineamientos establecidos por cada ayuntamiento.

En materia de movilidad, los beneficios son más amplios. En diversas ciudades del país, el transporte público urbano ofrece viajes gratuitos o tarifas preferenciales en servicios como metro, autobuses, trolebuses y trenes ligeros.

Para viajes foráneos, varias líneas de autobuses de larga distancia otorgan descuentos de hasta el 50%, siempre que se presente la credencial al momento de la compra. Asimismo, algunas aerolíneas participantes ofrecen rebajas en vuelos nacionales e internacionales, sujetas a disponibilidad y condiciones específicas.

Beneficios en salud, consumo y actividades culturales

En el ámbito de la salud, las personas adultas mayores pueden acceder a tarifas preferenciales en consultas médicas, estudios clínicos y análisis de laboratorio en establecimientos afiliados al programa.

Además, supermercados y tiendas participantes ofrecen descuentos en alimentos, productos de primera necesidad y artículos seleccionados, mientras que algunas farmacias aplican rebajas en medicamentos y productos de salud, de acuerdo con el tipo de producto y el establecimiento.

Entre los beneficios adicionales también se incluyen descuentos en museos, teatros y cines, así como asesorías jurídicas gratuitas o de bajo costo, además de reducciones en ciertos trámites administrativos y notariales.

Requisitos para tramitar o usar la credencial Inapam

Las personas que deseen incorporarse al programa deben presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad)

(INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad) CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Quienes ya forman parte del programa únicamente deben presentar su credencial Inapam vigente y legible. En caso contrario, algunos trámites o descuentos podrían no aplicarse.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) reiteró que estos beneficios buscan mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y facilitar su acceso a servicios esenciales en todo el país.

