Voto por internet y uso de IA para fiscalización: las propuestas del INE para reforma electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó sus propuestas de reforma electoral a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, como parte del proceso de revisión al sistema electoral mexicano.

La entrega fue realizada por las consejeras y consejeros del Consejo General del INE, entre ellos, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien afirmó que el material es un reflejo de un debate profundo dentro del Instituto.

Además, subrayó que más del 70% de las propuestas fueron aprobadas por mayoría, lo que, dijo, demuestra la capacidad del órgano electoral para procesar el disenso y convertirlo en acuerdos viables.

Ejes clave de la reforma electoral propuesta por el INE

Las propuestas están organizadas en 10 ejes temáticos, entre los que destacan:

Voto electrónico y por internet:

Contempla la implementación gradual del voto por internet con criterios de seguridad

Modelo mixto de votación: electrónico y presencial en casillas

Voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad

Elección del Poder Judicial:

Separar temporalmente la elección judicial de los comicios ordinarios

Prohibir participación de partidos políticos en promoción de candidaturas judiciales

Calendario específico: campañas en agosto-septiembre, Jornada Electoral el último domingo de octubre

Fiscalización y transparencia:

Uso de Inteligencia Artificial para fiscalización de recursos

Fiscalización de plataformas digitales, redes sociales e influencers

Regulación de activos virtuales (criptomonedas) en financiamiento electoral

Paridad de género:

50 % del financiamiento de campaña obligatorio para candidatas mujeres

Tipificación de violencia digital contra mujeres en materia electoral

Defensoría especializada para víctimas de violencia política de género

Inclusión y accesibilidad:

Voto en prisión preventiva en todo el país

Credencial para Votar desde el Extranjero de carácter permanente

Acciones afirmativas para pueblos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y migrantes

Las propuestas, de acuerdo con el INE fueron trabajadas durante los últimos tres meses, y parten de la experiencia del Proceso Electoral Federal 2023-2024, catalogado como el más grande de la historia de México, y la elección judicial 2024-2025, la primera elección de Jueces y Magistrados en el país.

