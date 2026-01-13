Episcopado Mexicano llama al Estado a asumir su papel en la pacificación del país

GENERANDO AUDIO...

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exigió que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en la construcción de la paz en el país, no como una política limitada a un sexenio, sino como una estrategia permanente y compartida por toda la sociedad.

Durante la presentación del Segundo Diálogo por la Paz, que se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero en Guadalajara, Jalisco, los representantes de la Iglesia católica llamaron a impulsar un modelo profundo y ambicioso que priorice la vida por encima de cifras y estadísticas.

“La paz no puede esperar”: Episcopado

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Héctor M. Pérez Villarreal, subrayó que la construcción de la paz no debe entenderse como una concesión del poder, sino como una responsabilidad histórica colectiva.

Afirmó que el país enfrenta una urgencia que no admite demoras ni enfoques temporales, y recalcó que tanto el Estado como la sociedad deben asumir un papel activo y corresponsable en este proceso.

No habrá paz sin justicia, advierte la Iglesia

En el mismo acto, el padre Luis Gerardo Moro Madrid, provincial de la Compañía de Jesús en México, advirtió que no puede haber paz sin justicia, especialmente en un país que carece de memoria histórica para atender las causas estructurales de la violencia.

Señaló que avanzar hacia la paz requiere reconocer el pasado, generar alternativas reales y construir condiciones que permitan una convivencia justa y duradera.

En este contexto, el Episcopado informó que desde 1990 a la fecha, 80 sacerdotes y seminaristas han sido asesinados en México, lo que refleja, dijo, el nivel de violencia que persiste en distintas regiones del país.

Rechazan intervención de Estados Unidos

Por otro lado, la Conferencia del Episcopado Mexicano descartó aceptar apoyo de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga. Monseñor Pérez Villarreal sostuvo que la solución a la violencia debe surgir desde el interior del país, sin intervención militar extranjera.

Indicó que México no requiere más armamento ni fuerzas externas, sino diálogo, escucha y trabajo interno entre los distintos sectores de la sociedad para atender las causas de fondo de la inseguridad.

El Segundo Diálogo por la Paz buscará reunir a actores sociales, religiosos, académicos y comunitarios con el objetivo de generar propuestas que contribuyan a una política de paz con enfoque humanista y de largo plazo.

