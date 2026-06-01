Operación Restitución: entregan mil 147 inmuebles a víctimas de despojo en el Edomex

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Operativos en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que durante la Operación Restitución se recuperaron 2 mil 48 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad; poco más de la mitad de estos inmuebles fueron devueltos a sus legítimos dueños.

¿Qué es la Operación Restitución en el Edomex?

Autoridades locales y federales ejecutaron la Operación Restitución en diversos municipios del Edomex para recuperar inmuebles con denuncia de despojo. En total se aseguraron 2 mil 48 inmuebles, de los cuales mil 147 fueron devueltos a sus dueños.

Los predios asegurados son mil 686 casas habitación, 333 predios y 29 son inmuebles destinados a uso comercial.

¿Cuántas denuncias hay en el Edomex por despojo de propiedad?

Las cifras de la Fiscalía mexiquense señalan que en el último año se incrementaron ligeramente las denuncias por el delito de despojo; de abril 2024 a abril de 2025 se contabilizaron 5 mil 85, mientras que en el mismo periodo, de abril 2025 a abril 2026, se reportaron 445 casos más, para dar un total de 5 mil 530 casos.

¿Dónde se realizó la operación Restitución?

Durante la semana pasada, las tres órdenes de gobierno ejecutaron operativos en los siguientes municipios.

Acolman

Chalco

Chimalhuacán

Coacalco

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Nezahualcóyotl

Tecámac

Tepetlaoxtoc

Texcoco

Toluca

Tultepec

Valle de Chalco

Valle de Bravo

Zumpango

¿Quiénes participaron en la Operación Restitución?

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad estatal

Policías municipales

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