Reabren la circulación en lateral de Periférico Norte en Naucalpan

Lateral de Periférico Norte. Foto: @delfinagomeza

La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, inauguró la rehabilitación del carril lateral del Periférico Norte, en el municipio de Naucalpan, una vialidad considerada clave para la movilidad de miles de mexiquenses.

Foto: @delfinagomeza

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal destacó que esta obra fue posible gracias al trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, y subrayó que se realizó bajo una política de austeridad y planeación financiera, lo que permitió concretar una inversión histórica.

Foto: @delfinagomeza

De acuerdo con la gobernadora, la rehabilitación beneficiará de manera directa a más de 187 mil personas y contribuirá a mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, al tratarse de una de las vialidades más transitadas de la región.

Finalmente, Delfina Gómez reafirmó su compromiso de seguir trabajando en coordinación con los gobiernos municipales y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para continuar con la transformación del Estado de México.

