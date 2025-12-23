La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de diciembre de 2025
Concluye conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Sheinbaum desea feliz Navidad, no habrá Mañanera del Pueblo hasta el lunes 29 de diciembre.
Sobre la vacuna para recién nacidos contra el virus sincitial respiratorio (VSR), el doctor Kershenobich informa que ya fue aprobada por la Cofepris.
Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los 143 acuerdos reparatorios que firmó Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX con las familias y víctimas de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa es algo “muy bueno”.
Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que se destinaron 480 millones de pesos para la reparación de daños de las víctimas directas e indirectas de la explosión la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.
El secretario de Salud dice que la encuesta hace referencia a los videojuegos que tienen un componente de violencia no a su totalidad. Sheinbaum agrega que “es muy difícil determinar si un videojuego tiene o no un componente violento, por eso, decidimos no cobrar el impuesto, sino hacer campañas de prevención”.
Sheinbaum dice desconocer si llegó una carta de Nicolás Maduro a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuevamente defiende la no intervención entre los pueblos del mundo.
De cara a las elecciones intermedias, la presidenta dice “yo lo veo muy bien, hay mucha unidad y consolidación en el movimiento que representamos”, dijo. Sostuvo también que “como en todo, hay diferencias, que aburrido sería si todos pensáramos igual… pero hay mucha unidad”, insistió.
Anuncia que así como se hizo una campaña en contra del fentanilo, “que funcionó porque se redujo el consumo no hospitalario”; se realizará una pero para metanfetaminas.
Sheinbaum envía condolencia para las personas que viajaban en la avioneta de la Marina impactada en Galveston; “es lamentable”, dice y afirma que se va investigar.
El funcionario concluye que el cannabis es la principal droga que se consume en México. Precisa que el principal objetivo de la ENCODAT es atender a la población de 12 a 65 años, reducir el consumo de drogas, vigilar su salud mental y procurar su bienestar.
La prevalencia en la salud mental muestra una prevalencia de 8.1% en la población de los 12 a los 65 años.
En nicotina, disminuyó el tabaco fumado, pero se incrementó el electrónico.
Para el caso del alcohol, subió la población que lo ha consumido alguna vez, las mujeres que lo han probado, mientras que disminuyeron los consumos nacionales, la ingesta de adolescentes y el consumo mensual excesivo.
Resaltan los aumentos de consumo de drogas experimentales en adultos, el uso indebido de medicamentos y el consumo de opioides. El consumo de drogas experimentales en adolescentes disminuyó este 2025 con relación a 2016.
David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, presenta la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Trabajo (ENCODAT).
Previo a las participaciones, la mandataria informa los kilómetros recorridos este año:
-84 mil 407 por aire
-19 mil 965 por vía terrestre
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pregunta a la prensa definir si mañana habrá conferencia en el Salón de la Tesorería. Entre los invitados se encuentra parte del Gabinete de Salud, hoy se tratará el tema de la encuesta de adicciones.
