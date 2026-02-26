Se acerca pago de Mujeres con Bienestar y anuncian nuevo requisito

GENERANDO AUDIO...

Mujeres con Bienestar. Foto: Gobierno del Estado de México.

El siguiente pago de Mujeres con Bienestar, programa impulsado por el Gobierno del Estado de México, llegará pronto, por lo que es indispensable contar con el Manifiesto de Permanencia para poder cobrar los 2 mil 500 pesos bimestrales.

El apoyo económico está dirigido a mujeres de entre 18 y 64 años en condición vulnerable y se entrega de manera bimestral mediante la tarjeta del programa.

Próximo pago de Mujeres con Bienestar en el Estado de México

El calendario de pagos del programa Mujeres con Bienestar ha presentado modificaciones, a diferencia de otros programas sociales, por lo que no es posible saber cuando podría caer el siguiente pago.

No obstante, de acuerdo con la dinámica operativa del programa y procesos aplicados en periodos anteriores, se prevé que el próximo pago se realice en marzo de 2026, luego de que el Comité de Bienestar concluya la validación del padrón actualizado de beneficiarias.

¿Qué es el Manifiesto de Permanencia en Mujeres con Bienestar?

El Manifiesto de Permanencia del programa Mujeres con Bienestar es un documento solicitado por el Gobierno del Estado de México para confirmar que las beneficiarias continúan cumpliendo con los lineamientos del programa social.

Este requisito tiene como finalidad validar que las participantes mantienen las condiciones bajo las cuales fueron incorporadas al apoyo y que desean seguir formando parte del padrón activo.

De acuerdo con la información oficial, el trámite deberá realizarse dentro de los periodos establecidos por las autoridades del programa. La entrega o validación del documento permitirá mantener activa la cuenta vinculada al apoyo económico.

Las beneficiarias que no completen este proceso podrían presentar incidencias administrativas que afectarían la continuidad del depósito correspondiente.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.