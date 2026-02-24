Manifiesto de permanencia, requisito clave para la pensión Mujeres con Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El programa Mujeres con Bienestar, que opera en el Estado de México, contempla para 2026 un requisito clave para quienes ya forman parte del padrón: el Manifiesto de Permanencia.

De acuerdo con las reglas de operación vigentes, el Manifiesto de Permanencia es el instrumento oficial y/o mecanismo válido aprobado por el Comité, mediante el cual las beneficiarias de la convocatoria 2025 solicitan continuar recibiendo los apoyos durante el ejercicio fiscal 2025.

En otras palabras, es el trámite que permite a quienes ya reciben el apoyo ratificar su intención de permanecer en el programa, siempre sujeto a disponibilidad presupuestal.

¿Quiénes deben presentarlo?

Este documento aplica exclusivamente para:

Mujeres que fueron beneficiarias en la convocatoria 2024 .

. Aquellas que deseen continuar recibiendo las transferencias y servicios en 2025.

Quienes cumplan con los lineamientos establecidos por el Comité del programa.

Sin este manifiesto —o el mecanismo que determine la autoridad— no se garantiza la continuidad del apoyo.

¿Qué implica su entrega?

El Manifiesto de Permanencia:

Formaliza la solicitud de continuidad.

Permite a la autoridad actualizar el padrón de beneficiarias.

Es condición necesaria para seguir recibiendo los depósitos en 2025.

Está sujeto a revisión y validación por parte del Comité.

Cabe recordar que la permanencia no es automática y depende del cumplimiento de las reglas de operación y de la suficiencia presupuestal del ejercicio fiscal vigente.

Los datos personales recabados para este trámite son tratados conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.