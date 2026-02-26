Se incendia Central de Abasto de Ixtapaluca; locales resultan dañados

GENERANDO AUDIO...

Incendio en Central de Abasto consumió varios locales. Foto: Fernando Cruz

Un incendio en la Central de Abasto de Ixtapaluca se registró durante las primeras horas de este día en el Estado de México (Edomex), donde varios locales resultaron afectados por el fuego, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron al interior de la Central de Abastos de Ayotla, ubicada en calle Segundo Carril de San Isidro y Miranda, en la colonia Zoquiapan, en el municipio de Ixtapaluca.

Fuego inició en área de frutas y legumbres

De acuerdo con los reportes oficiales, las llamas comenzaron en un local del área de frutas y legumbres y se propagaron rápidamente hacia otros puestos.

El incendio alcanzó más de 15 metros de altura y generó una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros a la redonda, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

Sin reporte de personas lesionadas

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para combatir el fuego y lograron sofocar las llamas en su totalidad al amanecer. Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales tras el siniestro.

En tanto, policías estatales y municipales acordonaron la zona para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos a la población.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales que originaron el incendio, mientras continúan las revisiones en el lugar para evaluar los daños.

