Testamento en Atizapan: aprovecha el programa permanente a bajo costo

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En Atizapán de Zaragoza, hay promoción en costo del testamento. Foto: Cuartoscuro

En el Estado de México, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza invita a la población a realizar su testamento mediante el Programa Permanente de Testamentos, una alternativa que busca facilitar este trámite y brindar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar.

La administración municipal señala que el programa ofrece el trámite a bajo costo, además de asesoría personalizada durante el proceso, con el objetivo de proteger el patrimonio y evitar posibles conflictos familiares.

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Realiza tu testamento fácil y a bajo costo.

¡Acércate hoy! pic.twitter.com/gjVp6IU0up — Gobierno de Atizapán de Zaragoza (@GobAtizapan) June 29, 2026

¿Dónde se puede realizar el trámite?

Las personas interesadas pueden acudir directamente a Palacio Municipal para iniciar el procedimiento y presentar la documentación correspondiente.

El gobierno municipal destaca que el trámite cuenta con acompañamiento para orientar a los interesados de principio a fin.

Requisitos

Los interesados deben de llevar los siguentes documentos para iniciaro el trámite:

Acta de nacimiento

CURP

INE

En caso de no saber leer o escribir debes de acudir con dos testigos (con INE y que no sean familiares)

¿Qué busca el programa?

La iniciativa pretende facilitar que las familias de Atizapán de Zaragoza tengan certeza jurídica sobre sus bienes y puedan establecer legalmente cómo serán transmitidos.

El gobierno municipal recomienda a las personas interesadas acudir a realizar el trámite y consultar previamente los documentos necesarios para evitar contratiempos.

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