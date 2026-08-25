Testamento en Atizapan: aprovecha el programa permanente a bajo costo
En el Estado de México, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza invita a la población a realizar su testamento mediante el Programa Permanente de Testamentos, una alternativa que busca facilitar este trámite y brindar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar.
La administración municipal señala que el programa ofrece el trámite a bajo costo, además de asesoría personalizada durante el proceso, con el objetivo de proteger el patrimonio y evitar posibles conflictos familiares.
¿Dónde se puede realizar el trámite?
Las personas interesadas pueden acudir directamente a Palacio Municipal para iniciar el procedimiento y presentar la documentación correspondiente.
- El gobierno municipal destaca que el trámite cuenta con acompañamiento para orientar a los interesados de principio a fin.
Requisitos
Los interesados deben de llevar los siguentes documentos para iniciaro el trámite:
- Acta de nacimiento
- CURP
- INE
- En caso de no saber leer o escribir debes de acudir con dos testigos (con INE y que no sean familiares)
¿Qué busca el programa?
La iniciativa pretende facilitar que las familias de Atizapán de Zaragoza tengan certeza jurídica sobre sus bienes y puedan establecer legalmente cómo serán transmitidos.
- El gobierno municipal recomienda a las personas interesadas acudir a realizar el trámite y consultar previamente los documentos necesarios para evitar contratiempos.
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