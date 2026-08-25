Transportistas de Trolemex amenazan con megabloqueo el 31 de agosto en el oriente del Edomex

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Transportistas de Trolemex amenazan con movilizaciones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Transportistas de las seis empresas que integran Trolemex advirtieron que realizarán movilizaciones y un paro de actividades a partir del lunes 31 de agosto de 2026 en el oriente del Estado de México (Edomex), si la Secretaría de Movilidad estatal (Semov) no formaliza su participación en el proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha y no establece una ruta para resolver la disputa que, aseguran, les ha generado afectaciones económicas y laborales.

A través de un posicionamiento dirigido a la Semov, autoridades estatales, medios de comunicación y la opinión pública, los transportistas señalaron que no están en contra del sistema de transporte eléctrico ni de la modernización de la movilidad en la zona. Su principal demanda es que se reconozcan y formalicen los porcentajes de participación que, aseguran, fueron determinados por la propia dependencia estatal.

El sector transportista sostuvo que participó en los trabajos convocados por las autoridades y que, como parte de ese proceso, la Secretaría de Movilidad del Edomex habría realizado un estudio de demanda. Según su versión, en julio de 2025 fueron notificados los porcentajes de participación correspondientes a cada una de las empresas que integran Trolemex.

Ahora buscan que esas proporciones sean reconocidas mediante los instrumentos jurídicos correspondientes.

¿Habrá megabloqueo el 31 de agosto en el Edomex?

Trolemex advirtió en su comunicado difundido en redes sociales que, si no recibe una respuesta satisfactoria antes del 31 de agosto, comenzará acciones de movilización y un paro de actividades ese lunes, cuando regresan de vacaciones los estudiantes de educación básica.

Aunque en su comunicado no se detallan las vialidades que serían afectadas ni el número de unidades que participarían, el anuncio podría generar complicaciones para quienes utilizan diariamente las principales rutas de transporte del oriente del Edomex.

La organización afirmó que su intención no es afectar a los usuarios ni impedir el derecho a la movilidad, pero sostuvo que la falta de una solución a sus demandas mantiene la incertidumbre sobre la situación de las empresas y sus trabajadores.

“Hemos agotado la vía del diálogo y requerimos una solución inmediata, formal y con certeza jurídica”, señalaron los transportistas en su posicionamiento.

Por ello, hicieron un llamado a la Secretaría de Movilidad del Edomex para que, antes del 31 de agosto, convoque a una mesa de trabajo y presente una ruta concreta para atender sus demandas.

En caso de que no exista un acuerdo, Trolemex anticipó que mantendrá las acciones anunciadas hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Hasta el momento, el posicionamiento difundido por las empresas transportistas plantea la movilización como una medida de presión, por lo que será necesario esperar a que se definan los puntos de concentración, vialidades y alcance de las acciones anunciadas para el próximo 31 de agosto en el oriente del Edomex.

¿Por qué protestarán los transportistas de Trolemex?

De acuerdo con el documento, el Trolebús Chalco-Santa Martha comenzó operaciones el 18 de mayo de 2025 y actualmente transporta alrededor de 100 mil pasajeros diariamente.

Los integrantes de Trolemex estiman que durante los primeros 15 meses de funcionamiento el sistema habría movilizado aproximadamente 42 millones de pasajeros. Con base en una tarifa de 16 pesos y en la participación conjunta de 75.9% que atribuyen a sus empresas dentro del transporte que incide en el corredor, calculan una afectación económica cercana a 510 millones de pesos.

Los transportistas aseguran que esta situación ha impactado sus ingresos y provocado la reducción o suspensión de parte de su parque vehicular.

La organización también ha señalado consecuencias para operadores, trabajadores y proveedores, así como para más de 6 mil familias que, según su estimación, dependen de manera directa o indirecta de las actividades relacionadas con el servicio de transporte.

¿Qué piden a la Secretaría de Movilidad del Edomex?

Entre sus principales solicitudes, las empresas transportistas plantean que la Semov formalice su participación en el proyecto y respete los porcentajes que, aseguran, fueron notificados en julio de 2025.

También solicitan la expedición de los instrumentos jurídicos necesarios, incluidos, en su caso, los títulos de concesión correspondientes.

Además, demandan la instalación de una mesa formal de trabajo, así como una ruta con fechas definidas para alcanzar una solución. En su posicionamiento también piden que las autoridades consideren las repercusiones económicas, laborales y sociales que atribuyen a la operación del Trolebús.

Los transportistas plantean que el proceso se desarrolle bajo criterios de legalidad, transparencia, certeza jurídica y derecho de audiencia.

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