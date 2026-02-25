A un año de su muerte, inicia en León el juicio por el homicidio del niño Mateo; audiencias serán privadas

GENERANDO AUDIO...

Un año con 20 días después de la desaparición, violación y homicidio de Mateo Santiago, en León, Guanajuato, este martes inició el juicio oral donde se busca una sentencia contra el imputado de hasta 127 años.

Esto, pese a que el caso es analizado con perspectiva de infancias, de acuerdo con los abogados de la familia de la víctima.

Christian Valdivia Correa, asesor jurídico de los padres de Mateo, asesinado el 4 de febrero del 2025, a los 12 años, comentó que a partir de ahora guardarán secrecía por el tema tan sensible.

“A partir de este momento guardaremos secrecía por el tema tan sensible que es el caso de Mateo; por el momento nos vamos a reservar la información legal y jurídica porque este proceso ya está avanzando, a tema de guardar lealtad hacia el proceso y sobre todo a las víctimas indirectas y a la directa; en este momento no estamos en condiciones de rendir una declaración de lo que aconteció en la audiencia”

Christian Valdivia Correa / asesor jurídico de los padres de Mateo

Sin embargo, Valdivia añadió que han logrado avances positivos para que se haga justicia.

“Es positivo el avance; la familia, como ya lo vieron, llegó a un momento en que pidió, por el tema de los datos tan sensibles que se van a manejar en estas audiencias, que fueran privadas todas las audiencias, no van a ser públicas, en general, prensa, nadie que sea ajeno a este esclarecimiento”

Christian Valdivia Correa / asesor jurídico de los padres de Mateo

En este lapso se van a desahogar las 91 pruebas que el abogado de las víctimas presentó contra Christian Japeth “N”, presunto agresor.

Toda vez que será el próximo lunes 2 de marzo cuando se lleve a cabo la siguiente audiencia en León, pero también de carácter privado.

