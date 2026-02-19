¿Quién era Giovanni Gasca, segunda víctima mortal del ataque en San Francisco del Rincón?

GENERANDO AUDIO...

Segunda víctima por ataque en San Francisco del Rincón. Fotos: Getty/Facebook

Luego del ataque con armas de fuego en un parque público de San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato, se ha dado a conocer que hay una segunda víctima, la cual ha sido identificada como Giovanni Gasca.

Giovanni Gasca, la segunda víctima del ataque en San Francisco del Rincón

En redes sociales han comenzado a compartir esquelas y condolencias para quien sería la segunda víctima del ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, en Guanajuato.

De acuerdo con estas publicaciones hechas en redes sociales como Facebook, la segunda víctima fue identificada como Giovanni Gasca, un joven de 24 años de edad que falleció durante la tarde de este miércoles 18 de febrero de 2026 en el Hospital General de León.

“La Explanada del Mercado SFR se une a la pena que embarga a nuestra compañera Sandra, por el sensible fallecimiento de su hijo Giovanni Gasca. Nuestras más sinceras condolencias para nuestra compañera de igual manera a su familia. Dios le dé la Luz perpetua y lo reciba en su reino”, se lee en una de las publicaciones. “Nos dejas un gran dolor con tu partida, es algo que aún no logro creer, te nos fuiste en un abrir y cerrar de ojos”, se lee en otro posteo de Facebook.

Esquela de la segunda víctima. Foto: Facebook.

¿Qué se sabe de la primera víctima y los niños heridos?

De acuerdo con reportes de algunos medios, la primera víctima del ataque armado en San Francisco del Rincón fue identificada como Fernando Hernández, de 36 años de edad.

Además de las dos personas fallecidas, la agresión con armas de fuego en el parque público de Guanajuato dejó también ocho heridos, en su mayoría, niñas y niños.

Al respecto, autoridades estatales informaron que cuatro menores ya fueron dados de alta y los otros cuatro se encuentran estables después de ser atendidos.

Foto: Getty Images.

¿Qué dicen las autoridades?

Autoridades municipales condenaron el hecho y expresaron sus condolencias a la familia de la primera víctima, e informaron que desde el primer momento corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia atendieron la situación y aseguraron la zona.

Por otra parte, se indicó que reforzaron las acciones operativas, la vigilancia y la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de la población, además de llamar a la ciudadanía a denunciar y no normalizar la violencia.

Mientras que la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó los hechos violentos ocurridos la noche del martes en San Francisco del Rincón.

Igualmente, señaló que el Gobierno estatal trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables.

Y por último, aseguró que se reuniría con el Grupo de Inteligencia Operativa en materia de seguridad para dar seguimiento puntual al caso y reforzar las acciones en la zona.

