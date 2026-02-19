Incendio en fábrica de pegamentos moviliza cuerpos de emergencia en León

GENERANDO AUDIO...

Un incendio en una fábrica de pegamentos en León movilizó este miércoles por la tarde a cuerpos de emergencia en una zona industrial que colinda con el municipio de San Francisco del Rincón. El fuego comenzó alrededor de dos horas antes de las 7:30 de la noche y generó una enorme columna de humo visible a varios metros de altura.

De acuerdo con Protección Civil León, hasta ese momento no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. Las autoridades confirmaron que el siniestro ocurrió al interior de una empresa dedicada al almacenamiento de pegamentos y materiales industriales.

El director de Protección Civil León, Crescencio Sánchez Abundis, informó que 28 trabajadores fueron retirados del inmueble como medida preventiva.

“Tenemos alrededor de 28 personas, trabajadoras de la empresa, que ya fueron retiradas del lugar; afortunadamente nadie está lesionado, no hay vidas que lamentar”, declaró el funcionario.

Además, cerca de 30 personas que habitan viviendas aledañas fueron desalojadas de manera preventiva para evitar riesgos por el humo o una posible expansión del fuego.

A hora y media del primer reporte, los cuerpos de emergencia habían logrado sofocar apenas el 30% del incendio, por lo que las labores continuaban durante la noche.

El director explicó que en el área de almacenamiento había pegamentos, adhesivos, plástico y fierro, lo que obligó a utilizar espuma especial para combatir las llamas.

“Se trata de una empresa que en las áreas de almacenamiento tenían pegamentos, adhesivos, plástico y fierro, por eso la razón del tema de la espuma”, agregó Sánchez Abundis.

Hasta el momento, las autoridades municipales señalaron que no se conocían las causas que originaron el incendio. Las investigaciones quedarán a cargo de las instancias correspondientes una vez que el fuego sea completamente controlado.

Los cuerpos de emergencia permanecían en el lugar trabajando para sofocar el siniestro y evitar que se propagara a otras naves industriales cercanas.

