Video: paciente de Psiquiatría sube a viga en IMSS de León

GENERANDO AUDIO...

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Cuartoscuro

El pasado lunes 16 de febrero, una paciente internada en el Hospital General Regional No. 58 del IMSS fue localizada caminando sobre una viga en el tercer piso, luego de que personal médico detectara su ausencia en el área donde recibía atención.

La mujer había ingresado días antes al servicio de urgencias tras presentar una crisis, por lo que permanecía bajo manejo médico.

Activan protocolo de búsqueda dentro del hospital

Al percatarse de que la paciente no se encontraba en su área asignada, el personal activó un operativo interno de búsqueda dentro de las instalaciones.

Minutos más tarde, fue ubicada de pie sobre una estructura del tercer nivel, situación que generó una movilización inmediata para evitar un incidente mayor.

Intervención oportuna y continuidad de atención médica

Gracias a la intervención inmediata del personal hospitalario y el apoyo de autoridades, la situación fue controlada sin que se reportaran lesiones.

Posteriormente, la paciente fue canalizada al servicio correspondiente para continuar con su atención médica especializada

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.