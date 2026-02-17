Fecha límite para registrar tu celular con la CURP en Guanajuato y qué pasa si no lo haces

GENERANDO AUDIO...

Registro de celular en el Padrón de Telefonía Móvil. Foto: Getty

En Guanajuato, todos los usuarios de telefonía móvil deberán registrar su número de celular a la CURP antes del 30 de junio de 2026 o su línea será suspendida. La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y forma parte de una estrategia nacional para vincular cada línea con la identidad oficial de su titular.

Si no haces el trámite antes de la fecha límite, tu número quedará prácticamente inservible.

Registro de celular a la CURP en Guanajuato

A partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas móviles en México deberán estar vinculadas a la CURP.

Si no registras tu número:

Tu línea será suspendida

Sólo podrás hacer llamadas de emergencia

Podrás recibir mensajes de alerta

No podrás hacer llamadas normales

No podrás enviar ni recibir SMS

No tendrás acceso a datos móviles ni internet

En otras palabras, perderás casi todos los servicios que ofrece tu compañía telefónica.

La disposición aplica en Guanajuato y en todo el país, sin excepción.

¿Por qué es obligatorio vincular el número a la CURP?

La vinculación de líneas móviles con la CURP busca reducir delitos como la extorsión telefónica.

Al asociar cada número con una identidad oficial, las autoridades podrán tener mayor control de las líneas activas en México. La medida es obligatoria para todos los usuarios.

Requisitos para registrar tu número celular

El trámite dependerá de tu perfil:

Ciudadanos mexicanos

Presentar CURP

Identificación oficial vigente

Empresas

Registrar la línea con su RFC

Extranjeros

Pasaporte vigente

O CURP temporal

Es importante que cada línea esté vinculada a un titular identificado. Si tienes más de un número, deberás registrar cada uno por separado.

La principal consecuencia de no hacerlo será la suspensión del servicio, lo que también puede implicar la pérdida del número y de servicios asociados.

Si vives en Guanajuato y no has hecho el trámite, tienes hasta el 30 de junio de 2026 para evitar que tu línea quede limitada sólo a llamadas de emergencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.