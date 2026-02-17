Investigan posible filtración de datos sobre delitos contra mujeres en Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Filtración de datos de delitos contra mujeres en Guanajuato. Foto: Getty Images.

Autoridades de Guanajuato dieron a conocer que han comenzado una investigación por una posible filtración de datos sobre delitos que se cometieron contra mujeres en este estado.

Investigan filtración de datos de delitos contra mujeres en Guanajuato

A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que tras revelarse en redes sociales y medios de comunicación una posible vulneración o filtración de datos de delitos cometidos contra mujeres, se activó un protocolo de revisión técnica y una investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Sobre esto, las autoridades estatales aseguran que la plataforma afectada por la posible filtración fue desarrollada específicamente para el seguimiento de registro del Banco Nacional de Víctimas, y que ésta es administrada por el Centro de Justicia para las Mujeres, permitiendo el acceso controlado a usuarios de instituciones externas.

De hecho, aseguran también que actualmente cuenta con la participación de 56 instituciones y cuatro mil 453 usuarios registrados.

Foto: Getty Images

Atienden también el caso por posible revictimización de las víctimas

La Fiscalía de Guanajuato asegura que personal de la dependencia especializado en ciberseguridad realiza ya una evaluación de la infraestructura tecnológica que resguarda el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, para verificar su integridad, seguridad y funcionamiento.

“La Fiscalía mantiene monitoreos y análisis para detectar con precisión cualquier posible afectación y, en su caso, actuar con oportunidad y firmeza. Cualquier intento de acceso indebido, uso irregular o difusión no autorizada de información vinculada a casos de violencia no solo podría constituir un hecho ilícito, sino también una forma de revictimización que vulnera la dignidad, la seguridad y los derechos de las mujeres“, indicaron en la tarjeta informativa.

Para terminar, indicaron que los avances y resultados de las investigaciones serán informados, y si se confirma alguna responsabilidad, procederán conforme a la ley contra quien o quienes resulten responsables.

Comunicado de la FGE Guanajuato.

Se habrían filtrado más de 300 mil expedientes

Como les contamos, la Fiscalía de Guanajuato informó que comenzará una investigación por posible filtración de datos de delitos contra mujeres porque en medios y redes sociales se ha denunciado que más de 336 mil expedientes habrían sido expuestos.

Según esta información, estos datos serían de expedientes de 2014 a 2025 del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, que mostrarían nombres y datos personales de víctimas y también de victimarios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.