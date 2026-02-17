Hallan 33 cuerpos y 48 restos en la que podría ser la mayor fosa clandestina de Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Colectivos de buscadoras realizaron el hallazgo. Foto: Christian Rendón

Un total de 33 cuerpos y 48 restos óseos han sido localizados en la comunidad Franco Tavera, al sureste del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, en Guanajuato, en lo que podría convertirse en una de las fosas clandestinas más grandes registradas en la entidad en los últimos años.

Los hallazgos fueron realizados por mujeres buscadoras de la región, quienes desde finales de enero efectuaron diversas visitas a la zona y posteriormente notificaron a las autoridades para el procesamiento forense y las diligencias correspondientes.

Colectivos ubican cuerpos en pozos de hasta 180 metros

De acuerdo con información proporcionada por los colectivos, los cuerpos fueron encontrados en pozos de agua con profundidades de hasta 180 metros, lo que ha complicado las labores de recuperación e identificación.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en el apartado de “hallazgos” de su portal oficial, reportó 23 identificaciones: 21 mediante pruebas genéticas y dos a través de análisis de información. Hasta el momento, permanecen 10 perfiles genéticos sin identificar.

La comunidad de Franco Tavera ha cobrado relevancia estatal debido a la magnitud de los hallazgos, que superan registros recientes en otros puntos del estado.

Otras comunidades de Juventino Rosas registran hallazgos

No obstante, Franco Tavera no es la única zona del municipio con reportes de inhumaciones clandestinas. En el Ejido de San Antonio de Maravillas se han localizado 29 cuerpos y 30 indicios, que pueden corresponder a extremidades u otras partes humanas.

Asimismo, en los terrenos de cultivo de San Antonio de Morales, durante los primeros días de 2026, se han confirmado de manera oficial seis individuos y seis restos adicionales.

Las autoridades continúan con las labores periciales en las distintas comunidades, mientras los colectivos mantienen trabajos de búsqueda en la región.

