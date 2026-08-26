Captan en video a grupo de jóvenes saliendo de alcantarilla en León

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un grupo de cuatro jóvenes fue captado durante la madrugada mientras salía de una alcantarilla en calles de León, Guanajuato, quedando registrado por cámaras de videovigilancia.

En las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, se observa cómo en inmediaciones del fraccionamiento Villafranca un hombre levanta la tapa metálica de un registro ubicado sobre la vialidad y sale del drenaje. Después ayuda a salir a una mujer y a otros dos hombres. Uno de ellos viste una sudadera roja. El último en salir vuelve a colocar la tapa de la alcantarilla antes de que los cuatro se retiren caminando del lugar.

#importante Una escena se volvió viral en redes, pues cuatro jóvenes fueron captados saliendo de una alcantarilla durante la madrugada en Guanajuato. Hasta el momento se desconoce por qué estaban dentro del lugar. pic.twitter.com/23rgGKedvM — Red Libre Noticias (@RedLibreNoticia) August 26, 2026

El video fue registrado alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes 25 de agosto, sobre la calle Misión de la Independencia, casi esquina con Torre Trajana, en la colonia Villa de las Torres, según información recabada en la zona.

Vecinos y trabajadores del lugar expresaron preocupación porque hasta ese momento no se había identificado qué hacían las personas dentro del sistema de drenaje. Sin embargo, versiones apuntan a que se trataría de jóvenes que viven en situación de calle y utilizan parte de la red de drenaje como refugio.

De acuerdo con reportes, un joven que habita en un arroyo cercano aseguró que varias personas viven dentro de la tubería y que los cuatro habrían ingresado al drenaje para escapar después de que otras personas llegaron al lugar y agredieron a una mujer.

En el interior de la tubería fueron observadas bolsas con ropa, calzado, botellas de agua, jeringas y basura, mientras que, hasta el momento, no se ha informado oficialmente la identidad de las cuatro personas ni existe confirmación de las autoridades sobre las circunstancias que las llevaron a salir de la alcantarilla.

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