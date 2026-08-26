Jornada violenta en Guanajuato; 8 homicidios en cinco horas

GENERANDO AUDIO...

Van 8 homicidios en aproximadamente 5 horas. FOTO: UnoTV

Ocho personas fueron asesinadas en distintos hechos registrados durante un lapso de aproximadamente cinco horas en municipios de Guanajuato, en una jornada marcada por el hallazgo de cuerpos abandonados y un triple homicidio.

“Encobijado” en Celaya

El primer hecho ocurrió en Celaya, donde vecinos de la colonia Las Delicias localizaron el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija, a un costado del Río Laja. La víctima presentaba signos de violencia, por lo que se avisó a las autoridades.

Tiran dos cuerpos

Más tarde, fueron encontrados dos cuerpos abandonados dentro de una zanja ubicada a un costado de la carretera federal 45, en el tramo Silao-Irapuato, cerca de un arroyo y una zona industrial. Hasta ese momento, las víctimas permanecían sin identificar.

Elementos de la Policía de Silao acordonaron el lugar, mientras que la Fiscalía de Guanajuato quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer el doble homicidio.

Tripe homicidio

La jornada violenta continuó en Irapuato, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la avenida del Trabajo, en la zona de Hacienda de Márquez. Al llegar, cuerpos de emergencia localizaron a tres hombres sin vida.

Testigos señalaron que los presuntos responsables serían dos hombres que huyeron a bordo de una motocicleta. La zona fue acordonada y los indicios quedaron bajo resguardo de la Fiscalía estatal.

Más homicidios

La violencia continuó durante la noche. Poco después de las 7:00 pm, se reportó el asesinato de un hombre en la colonia Guanajuato en Salamanca, mientras que cerca de las 8:00, otra persona fue asesinada en la colonia 15 de Septiembre, en Dolores Hidalgo.

Con estos hechos, sumaron ocho homicidios en aproximadamente cinco horas en diferentes puntos del estado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.