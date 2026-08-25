¿Buscas trabajo? Instituto Electoral de Guanajuato ofrece sueldo de más de 21 mil pesos

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Instituto Electoral de Guanajuato ofrece trabajo. Foto: Pexels

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) anunció una nueva convocatoria de trabajo con el que ofrecen un sueldo de más de 21 mil pesos. A través de ésta, la organización del estado dio a conocer también todos los requisitos y los documentos que deben presentarse para el registro, así el proceso que se seguirá para elegir a los nuevos integrantes.

Nueva convocatoria de trabajo del Instituto Electoral de Guanajuato

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el Instituto Electoral de Guanajuato publicó una nueva convocatoria de trabajo donde ofrecen un sueldo de 21 mil 86.61 pesos.

El puesto está dirigido a egresados de la Licenciatura de Derecho, pues el concurso público es para ocupar plazas eventuales de Analista Profesional.

De acuerdo con la organización estatal, estas plazas estarán adscritas a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral y se desempeñarán en las Juntas Ejecutivas Regionales durante el Proceso Electoral Local 2026-2027.

Además, indican que la convocatoria estará abierta a partir del próximo lunes 31 de agosto y hasta el viernes 4 de septiembre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos y documentos necesarios para el registro?

De acuerdo con la convocatoria, las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

Licenciatura en Derecho

Experiencia mínima 12 meses procedimientos contenciosos, administrativos y jurídicos, así como en el análisis e interpretación de la normativa en la materia

Contar con ciudadanía mexicana

Inscripción en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente

Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Acreditar el nivel de licenciatura en Derecho

No ser militante de algún partido político o haber ocupado algún cargo de elección popular en los últimos tres años

No estar inhabilitada/o para ocupar cargos públicos

Mientras que los documentos requeridos son los siguientes:

Síntesis curricular con fotografía

Formato de inscripción a la Convocatoria

Documentos que acrediten la experiencia requerida de los empleos que manifieste (nombramientos, constancia laboral o contratos)

Acta de nacimiento

Credencial para votar vigente, por ambos lados, en una sola hoja

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Licencia de manejo vigente tipo “A” y disponibilidad de vehículo particular

Certificado total de estudios de nivel Licenciatura en Derecho (en caso de contar con otro documento podrá adjuntar, carta pasante, título o cédula profesional)

Manifiesto de no militancia partidista

Declaratoria bajo protesta de decir verdad

Aviso de privacidad para el manejo de datos personales

Cédula de datos fiscales, bajo el Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios (605) con estatus activo: https://www.cloudb.sat.gob.mx/datos fiscales/

Esta documentación, agregan, deberá enviarse al momento de solicitar su registro en un sólo archivo, en formato PDF, identificándolo con nombre comenzando por apellidos y las iniciales del puesto vacante.

Sí, los correos electrónicos a los que debe enviarse toda esta información, dependen de a qué municipio pertenecen:

Acámbaro: ingreso.acambaro@ieeg.org.mx

Apaseo el Grande: ingreso.apaseoelgde@ieeg.org.mx

Celaya: ingreso.celaya@ieeg.org.mx

Cortazar: ingreso.cortazar@ieeg.org.mx

Dolores Hidalgo C.I.N: ingreso.dhidalgo@ieeg.org.mx

Guanajuato: ingreso.guanajuato@ieeg.org.mx

Irapuato: ingreso.irapuato@ieeg.org.mx

León: ingreso.leon1@ieeg.org.mx

Salamanca: ingreso.salamanca@ieeg.org.mx

San Francisco del Rincón: ingreso.sfrincon@ieeg.org.mx

San Luis de la Paz: ingreso.slpaz@ieeg.org.mx

San Miguel de Allende: ingreso.smallende@ieeg.org.mx

Valle de Santiago: ingreso.vsantiago@ieeg.org.mx

Pénjamo: ingreso.penjamo@ieeg.org.mx

Yuriria: ingreso.yuriria@ieeg.org.mx

Habrá una fase de evaluación

Tras el registro a la convocatoria, el 8 de septiembre de 2026, se publicará en el portal de internet del Instituto Electoral de Guanajuato los folios de las personas aspirantes que pasarán a la fase de examen de conocimientos y evaluación psicométrica.

Este proceso se llevará a cabo de manera virtual, y constará de las siguientes fases:

Examen de conocimientos

Evaluación psicométrica

Entrevista

Después de todo esto, el 14 de septiembre de 2026, se publicarán los resultados en la página del instituto y además se notificará vía telefónica a las personas ganadoras.

Si quieren conocer más detalles o tienen dudas, pueden consultar la convocatoria aquí.

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