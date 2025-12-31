GENERANDO AUDIO...

Padre buscador desaparecido. Foto: Secretaría de Seguridad y Paz Guanajuato.

Este pasado martes 30 de diciembre de 2025, autoridades del estado de Guanajuato compartieron la ficha de búsqueda de José Juan Arias Corona, padre buscador que fue visto por última vez el fin de semana pasado en Valle de Santiago.

Padre buscador es reportado como desaparecido

Fue la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato la que compartió por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la ficha de búsqueda de José Juan Arias Corona, un padre buscador.

Sí, se trata de un hombre que desde hace unos meses comenzó a buscar a su hijo Juan Arias, de tan sólo 15 años de edad, y quien presuntamente fue desaparecido el 19 de junio de 2025 por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El padre buscador, según la ficha de las autoridades estatales, fue visto por última vez el pasado domingo 28 de diciembre, en el Rancho U de Valle de Santiago.

Foto: Secretaría de Seguridad y Paz Guanajuato.

¿Qué dice la ficha de búsqueda?

La ficha que compartieron las autoridades de Guanajuato indica que el padre buscador, de 39 años de edad, mide 1.75 metros, que tiene una cicatriz en la cara, además de estrías en el estómago.

Por otra parte, agregan que el último día que se le vio, vestía una playera verde tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

“José Juan Arias Corona, padre buscador y papá de Juanito, adolescente de 15 años desaparecido presuntamente por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue reportado como desaparecido desde la mañana del domingo 28 de diciembre, en el municipio de Valle de Santiago”, indicó también la organización Desaparecidxs Guanajuato.

