Detienen a dueño de Go Traveling Bajío por fraude de 15 mdp

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Vázquez Alatriste dijo que el dueño fue localizado en cateos. Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la detención de Irvin N., propietario de la agencia Go Traveling Bajío, acusado de presunto fraude contra más de 209 personas por un monto superior a los 15 millones de pesos en León.

El fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que el empresario fue localizado tras diversos cateos realizados durante casi dos semanas. Posteriormente, un juez lo vinculó a proceso por el delito de fraude, por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

“El día de ayer fue vinculado a proceso el titular de la agencia Go Traveling Bajío; actualmente se encuentra en prisión preventiva”, declaró el fiscal.

Fraude de Go Traveling Bajío dejó pérdidas millonarias

De acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato, además del proceso penal en contra del dueño de Go Traveling Bajío, también se trabaja en mecanismos para que las víctimas puedan recuperar parte del dinero perdido mediante un posible acuerdo reparatorio.

Las autoridades detallaron que el cálculo preliminar del daño económico supera los 15 millones de pesos. Sin embargo, todavía se realiza una revisión contable para definir el monto exacto del presunto fraude.

El caso comenzó a tomar fuerza el pasado 17 de mayo, cuando varios clientes quedaron varados en León al intentar realizar viajes que ya habían contratado y pagado con la agencia.

Tras los primeros reportes, comenzaron a surgir decenas de denuncias por incumplimiento de servicios turísticos, cancelaciones y presuntos engaños relacionados con paquetes vacacionales.

Clientes de Go Traveling Bajío quedaron varados en León

Después de las acusaciones, el representante de la empresa desapareció temporalmente, lo que aumentó la preocupación entre las personas afectadas.

Finalmente, Irvin N. fue detenido y presentado ante las autoridades judiciales, donde un juez determinó iniciar el proceso penal en su contra.

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste también habló sobre otro caso similar relacionado con la agencia Amazona Travel, ubicada igualmente en León. El funcionario pidió a las víctimas mantener la confianza en las autoridades para continuar con las investigaciones y buscar justicia.

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