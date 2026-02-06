Fechas clave para la Tarjeta Rosa, el apoyo a madres solteras en Guanajuato.

GENERANDO AUDIO...

El registro terminará el 31 de marzo del 2026. Foto: Gob de Guanajuato

Conoce las fechas clave para acceder al programa Tarjeta Rosa, un apoyo del Gobierno de Guanajuato que entrega 6 mil pesos anuales a madres solteras. El pasado 3 de febrero inició el periodo de inscripción para recibir el apoyo este año, toda vez que el registro terminará el 31 de marzo. Sin embargo, se abrirán otras fechas para un registro extemporáneo.

La Tarjeta Rosa es un programa social que el Gobierno de Guanajuato brinda a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo. Va dirigido a madres solteras, de entre 25 y 45 años de edad, que residen en Guanajuato, de acuerdo con el Gobierno estatal.

Con la Tarjeta Rosa, el Gobierno de Guanajuato entrega dos apoyos al año, cada uno de 3 mil pesos, en los meses de junio y noviembre.

Fechas clave para este 2026

Enero: usar el saldo disponible de la Tarjeta Rosa entregada en el 2025

Febrero-marzo: registro mediante la app Tarjeta Rosa.

Abril-mayo: entrega de la Tarjeta rosa con actualización de banco

Junio: primer apoyo de 3 mil pesos

Julio: registro extraordinario al programa

Agosto: entrega extraordinaria de la Tarjeta Rosa en Guanajuato.

Noviembre: segundo apoyo de 3 mil pesos

¿Qué otros apoyos incluye la Tarjeta Rosa de Guanajuato?

En un comunicado, el Gobierno de Guanajuato indicó que la Tarjeta Rosa incluirá otros apoyos complementarios para este 2026. Son los siguientes:

Ambulancia de emergencia

Asistencia dental

En el hogar

Funeraria

Legal

Médico a domicilio

Nutricional

Vial

Requisitos para obtener este apoyo a madres solteras

Para completar tu registro, deberás tener los siguientes documentos:

Acta de nacimiento (actualizada) de hija o hijo

Comprobante de domicilio

Correo electrónico

INE vigente de la beneficiaria

Teléfono celular activo

Paso a paso para inscribirte

Accede desde un navegador al siguiente enlace o descarga la app “Tarjeta Rosa” desde Google Play o App Store Selecciona “empezar tu registro 2026” Acepta los términos y condiciones Sube foto de tu INE y verifica los datos Ingresa tu número celular e ingresa el código que recibirás por SMS Tómate una foto frontal para corroborar tu identidad Ingresa tu dirección y sube el comprobante de domicilio Registra a tu hijo o hija con su nombre y CURP. Sube su acta de nacimiento Agenda una cita presencial para acudir por tu tarjeta En el día asignado, debes entregar tus documentos originales

Es importante que guardes tu folio o comprobante de inscripción para acudir a la entrega de la tarjeta.

