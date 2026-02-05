Familia de Mateo exige justicia en Guanajuato; médico busca reducir pena

GENERANDO AUDIO...

Familia de Mateo exige justicia en Guanajuato. FOTO: Especial

La familia de Mateo Santiago, niño de 12 años, exigió justicia este 4 de febrero, al cumplirse un año de su desaparición y asesinato en León, Guanajuato. El menor fue visto por última vez cuando salió de la Secundaria Técnica No. 39 y no regresó a casa. Tres días después, su cuerpo fue localizado en un predio despoblado rumbo a Lagos de Moreno, Jalisco, en los límites con León.

Desde entonces, el caso ha generado movilización social y un proceso legal complejo. Aunque hay un imputado detenido, la familia denuncia que aún no existe sentencia, pese a la gravedad de los hechos y a los elementos presentados por la Fiscalía.

Durante este año, padres, familiares y personas cercanas a Mateo han acompañado cada audiencia. Aseguran que no desistirán hasta que haya una resolución firme y justicia por el crimen del menor.

El abogado de la familia, Christian Valdivia, señaló que el proceso ha sido difícil tanto en lo legal como en lo emocional, al recordar que Mateo tenía apenas 12 años cuando fue privado de la vida.

Un año del asesinato de Mateo en León, Guanajuato

Las investigaciones llevaron hasta el médico Christian Jafet “N”, identificado como principal sospechoso de la desaparición y muerte de Mateo. El imputado fue detenido, pero en un año ha interpuesto cinco recursos legales, entre amparos y apelaciones, con el objetivo de reducir su posible condena.

De acuerdo con la defensa de la familia, el acusado es consciente de que podría enfrentar una pena de hasta 127 años de prisión. Sin embargo, ha buscado frenar el avance del proceso judicial con distintos recursos que, hasta ahora, han sido desechados.

El abogado Valdivia explicó que todos los recursos presentados por la defensa del imputado han sido rechazados, al considerar que sus argumentos carecen de sustento legal y resultan inconsistentes frente a las pruebas existentes.

Pese a ello, aún no se ha dictado sentencia. La carpeta de investigación incluye 91 datos de prueba que señalan a Christian Jafet “N” como responsable del rapto, violación y asesinato de Mateo, pero el proceso continúa sin una resolución definitiva.

Los padres del menor mantienen la exigencia de justicia y confían en que las inconsistencias detectadas en la defensa del imputado permitan avanzar hacia una sentencia firme. A un año del crimen, la familia de Mateo insiste en que el caso no debe quedar impune.

