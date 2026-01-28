Masacre en Guanajuato refleja guerra entre cárteles

GENERANDO AUDIO...

La violencia en Guanajuato continúa escalando como resultado del conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una disputa que se mantiene activa desde 2015 y que ha convertido a la entidad en el primer lugar nacional en homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El consultor en seguridad David Saucedo explicó, en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, que ambos grupos criminales se disputan el control del estado por actividades como la venta de drogas al menudeo, la extracción ilegal de combustible y el cobro de derecho de piso. Desde mediados de 2024, el Cártel de Santa Rosa de Lima intensificó ataques en municipios como Salamanca, Irapuato y Valle de Santiago.

El ataque armado ocurrido en Salamanca, donde 11 personas fueron asesinadas durante un partido de fútbol amateur, es parte de esta confrontación. Saucedo señaló que no se trata de un hecho aislado, ya que en semanas previas el grupo criminal había intentado extorsionar a equipos deportivos que utilizaban estas canchas.

