Asesinan a tres hombres que volvían de jugar futbol en Irapuato

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Ataque contra hombres en Irapuato, Guanajuato. Foto: Sergio Ortiz

Al menos tres hombres murieron y otro resultó lesionado tras ser víctimas de un ataque armado ocurrido la noche del miércoles en el Ejido Malvas, en Irapuato, cuando regresaban a sus domicilios después de disputar un partido de futbol.

De acuerdo con los primeros reportes, los hombres se desplazaban en motocicletas con dirección a la comunidad El Carrizal Grande, donde tenían sus domicilios, después de concluir el encuentro deportivo.

¿Cómo fue el ataque en Irapuato?

Al circular por el tramo carretero Malvas-San José Temascatío, a la altura del cruce con la calle Revolución, sujetos armados que viajaban en una motocicleta tipo cross les cerraron el paso y comenzaron a dispararles.

En este primer punto, dos de los motociclistas murieron a consecuencia de las heridas de bala y sus cuerpos quedaron tendidos sobre la vialidad, mientras que otros dos hombres lograron escapar del lugar y continuaron su trayecto hacia el libramiento norte, en el tramo Salamanca-Irapuato.

Sin embargo, los agresores habrían continuado con la persecución hasta el segundo punto, ubicado casi debajo del puente vehicular de Malvas, donde nuevamente realizaron detonaciones de arma de fuego contra las víctimas.

Un hombre resulta herido

En este lugar, uno de los hombres murió a consecuencia del ataque, mientras que al menos otro resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las dos escenas fueron acordonadas por las autoridades para preservar los indicios y permitir la realización de los peritajes correspondientes, con elementos de la Guardia Nacional como primeros respondientes.

Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal quedó a cargo de las diligencias para integrar la carpeta de investigación y establecer la mecánica de los hechos, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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