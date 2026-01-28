Detienen a dos presuntos responsables de masacre en Salamanca

GENERANDO AUDIO...

Las detenciones se hicieron tras varios operativos. Foto: Gettyimages

Derivado de, al menos, siete operativos realizados desde el pasado lunes en los municipios de Juventino Rosas, Villagrán, Celaya, Irapuato y Salamanca; autoridades lograron la detención de, al menos, dos de los presuntos responsables del ataque en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, donde 11 personas fueron asesinadas y 12 más resultaron heridas.

Fuentes cercanas a la investigación compartieron a Unotv.com que se incautaron tres vehículos y parte del arsenal que fue utilizado durante el ataque en el campo de futbol.

Se espera que en las próximas horas sean puestos a disposición de un juez y se confirme que estos dos sujetos pertenecen al Cártel Santa Rosa de Lima.

La mañana de este miércoles, continúan los operativos en la comunidad San Antonio de los Morales, lugar de donde es originario José Antonio Yepes Ortiz, alias el “Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y quien actualmente está preso.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial y la oficina de Comunicación Social de la entidad comentó a Unotv.com, que siguen verificando los datos.

