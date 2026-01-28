Paran ligas de futbol en Guanajuato después de masacre en Salamanca

GENERANDO AUDIO...

Paran ligas de futbol en Guanajuato por masacre en Salamanca. Foto: Getty Images.

Las ligas de futbol amateur en Guanajuato hicieron una pausa como muestra de solidaridad, luego de los hechos violentos registrados el pasado domingo 25 de enero en la comunidad de La Loma de Flores, en el municipio de Salamanca.

Ligas de futbol amateur paran en Guanajuato

En respuesta a los últimos acontecimientos violentos en Salamanca, Guanajuato, diversas ligas deportivas de Celaya y la región acordaron suspender de manera temporal sus actividades, en señal de respeto y empatía hacia las personas afectadas y sus familias.

La decisión fue tomada de forma conjunta por organizadores, delegados y representantes de los equipos, quienes coincidieron en que, frente al dolor y el duelo, el deporte también cumple una función social de acompañamiento y reflexión comunitaria.

En Celaya, anunciaron la suspensión de partidos correspondientes a la Liga Municipal, la Liga Amistad Mayores de 40, la Liga Sabatina, la Liga Municipal Femenil y la Liga Nueva Era Gobernabeu.

A esta iniciativa se sumaron la Liga Municipal de Juventino Rosas y el Torneo de Barrios de León, ampliando el gesto solidario a otros municipios del estado.

Comunicado de Torneo de Barrios.

Siguen hospitalizadas dos personas

Dos de los heridos durante la masacre del pasado domingo en el municipio de Salamanca todavía siguen hospitalizados, pero estables.

Así lo reportó la Secretaría de Salud de Guanajuato, misma que recibió a seis de los 12 heridos en la jornada del domingo.

De estos seis pacientes, cuatro ya fueron dados de alta: dos de ellos desde la madrugada del domingo y dos más en el transcurso del día de ayer.

Se trata de dos pacientes, uno de 19 años y otro de 48 años, a quienes ya se les reporta fuera de peligro.

