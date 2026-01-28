Velan a víctimas de masacre en Salamanca

GENERANDO AUDIO...

En medio de la masacre ocurrida el domingo en una comunidad de Salamanca, Bryan Ramírez Gutiérrez, fue el escudo que protegió de las balas a un pequeño de un año y medio y a su madre. Gracias a su intervención, el niño y la mujer resultaron ilesos, pero el joven de 21 años perdió la vida por impactos de arma de fuego junto a otras 10 personas.

Este martes, sus familiares lo velaron en una casa de la comunidad de San José Temascatío, a unos 2 kilómetros de donde ocurrió la matanza.

Este martes, familiares velaron a Bryan Ramírez en Salamanca Foto: Christian Rendón

Familia de Bryan Ramírez

Así lo narró el padre, mientras velaba los restos de su hijo. Quiso hablar desde el anonimato, pues asegura estar recibiendo amenazas:

“La gente decía: tu hijo protegió a una señora, se puso enfrente, le tocó a él, desgraciadamente”, refirió.

El domingo 25 de enero, Bryan acudió como cada semana a ver jugar futbol a sus amigos de la comunidad y regresó el lunes, pero en un ataúd. Sus familiares lo recuerdan como una persona tranquila, que no tomaba y era alegre. Junto con su padre, se dedicaba a vender tacos.

Carlos Mares Rodríguez, familiar de Bryan, fue una de las 12 personas que resultaron lesionadas en el ataque.

Su madre pide ayuda de las autoridades, ya que lo atendieron en un hospital privado y la suma asciende a casi 400 mil pesos.

La madre de Carlos, dijo sobre el momento del ataque:

“Cuando yo voltee hacia donde estaba, ya estaba en un charco de sangre y desmayado, ya no nos contestaba nada y más que nada le pido al Gobierno que tenga poquita consideración hacia nosotros porque somos de muy bajos recursos y no tenemos para pagar esa cantidad y le pido al Gobierno que mantenga una vigilancia estricta aquí en el rancho”

La hermana de Carlos, Antonia Rodríguez, contó el terror que vivieron ese día en la comunidad:

“Se presentó a jugar con equipo, terminó el partido, estaban todos ahí pasando el rato cuando de repente empezó todo el desastre, llegaron camionetas agrediendo a la gente a disparar, la gente se tiró al suelo, pero imposible de que se pudieran cubrir los balazos”

A la pérdida de su ser querido, esta familia suma la presión económica, pues no cuentan con los recursos para saldar la deuda con el hospital donde fue atendido Bryan. Aseguran que hasta el momento, el apoyo del Gobierno estatal ha sido nulo.

