Foto: Celeste Hernández

Familiares y amigos de tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco bloquearon la Costera Miguel Alemán la víspera de Nochebuena, para exigir a las autoridades avances en la investigación por su desaparición, ocurrida desde el pasado 20 de diciembre.

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como Raymundo Ramos Soto, Irving Antonio Cerbero Vieyra y Víctor Mendoza García, quienes fueron vistos por última vez en la playa Mimosa, ubicada al poniente del puerto turístico.

De acuerdo con los familiares, la última comunicación con los estudiantes ocurrió alrededor de las 15:00 horas del sábado, por lo que posteriormente se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

FOTO: Celeste Hernández

Desaparición de estudiantes en Acapulco: esto se sabe del caso

Los manifestantes denunciaron que, pese al paso de los días, no hay avances claros en la localización de los jóvenes. Indicaron que el vehículo en el que se trasladaban ya fue localizado, pero sin rastro de los estudiantes, lo que incrementó la preocupación de las familias.

Durante el bloqueo, los inconformes exigieron a la Fiscalía reforzar los operativos de búsqueda, al considerar que las acciones realizadas hasta ahora no han sido suficientes.

FOTO: Celeste Hernández

Familiares exigen respuestas a la Fiscalía de Guerrero

Fabiola Vieyra Nava, madre de Irving Antonio, hizo un llamado directo a las autoridades para intensificar la investigación y acelerar la localización de los jóvenes.

“Necesito una respuesta hoy. Como madre no le deseo a nadie esta incertidumbre. No hay Nochebuena para mí; mi hijo está vivo y lo voy a llevar a casa”, expresó durante la manifestación.

FOTO: Celeste Hernández

Afectaciones viales en la zona turística

El bloqueo provocó que decenas de automovilistas quedaran varados bajo el sol en plena zona turística de Acapulco. Agentes viales implementaron un operativo de desvío vehicular para liberar la circulación.

Los manifestantes advirtieron que, si no hay una respuesta inmediata, podrían trasladar la protesta a la caseta La Venta de la Autopista del Sol.

Hasta el momento, la Fiscalía de Guerrero no ha informado nuevos avances sobre la localización de los estudiantes.

FOTO: Celeste Hernández

