Cae presunto asesino de coordinador del IMSS-BIENESTAR en Chilpancingo

Autoridades federales y estatales capturaron en Chilpancingo a Francisco “N”, señalado como presunto asesino del coordinador regional del programa IMSS-BIENESTAR, Raymundo Cabrera Díaz, a menos de 24 horas del ataque armado ocurrido en la capital del estado.

El homicidio se registró la tarde del lunes, en la zona norte de Chilpancingo, cuando la víctima fue perseguida por hombres armados. En un intento por ponerse a salvo, ingresó a un restaurante ubicado sobre la calle Prolongación Abasolo, en la colonia Rufo Figueroa, a unos metros del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla.

Así fue el ataque contra el funcionario del IMSS-BIENESTAR

Hasta donde se sabe, los agresores alcanzaron a Raymundo Cabrera Díaz dentro del establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones, lo que provocó pánico entre comensales y comerciantes.

Testigos señalaron que se escucharon, al menos, ocho detonaciones de arma de fuego. El funcionario, de aproximadamente 55 años, recibió múltiples impactos, varios de ellos en la cabeza, y murió en el lugar. En la escena, las autoridades aseguraron diversos casquillos percutidos.

Operativo permitió la captura del presunto responsable

Tras el crimen, se desplegó un operativo interinstitucional con patrullajes, filtros de revisión y labores de inteligencia, lo que permitió ubicar y detener a Francisco “N” en las inmediaciones de Chilpancingo.

Las autoridades confirmaron que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por otro homicidio, relacionado con la muerte de una mujer identificada como Esther “N”, por lo que ya era buscado por instancias de seguridad.

Francisco “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, y será un Juez de Control quien determine su situación jurídica en las próximas horas. Mientras tanto, se mantiene reforzada la seguridad en Chilpancingo, Guerrero.

