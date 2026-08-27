Hallan más de 100 restos óseos en presunto sitio de exterminio en Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Buscadores localizan más de 100 fragmentos óseos en Acapulco Foto: Cuartoscuro

Más de 100 fragmentos óseos y al menos 30 piezas dentales fueron localizados este miércoles en un predio de la comunidad de El Arenal, en Acapulco, Guerrero, durante una jornada de búsqueda relacionada con la desaparición del activista Vicente Iván Suástegui Muñoz.

¿Qué encontraron durante la búsqueda en El Arenal?

En el predio fueron encontrados más de 100 fragmentos óseos y al menos 30 piezas dentales.

También localizaron tambos metálicos de aproximadamente 200 litros, algunos con restos de neumáticos quemados adheridos, además de labiales, hebillas de cinturón y anillos.

Las características del lugar y los indicios encontrados llevaron a las familias buscadoras a considerar la posibilidad de que el predio haya sido utilizado para desaparecer o incinerar personas. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades mediante los estudios periciales correspondientes.

🚨 #Acapulco | Más de 100 fragmentos óseos y más de 30 piezas dentales fueron hallados en El Arenal durante la búsqueda de Vicente Iván Suástegui. Autoridades deberán determinar a cuántas personas corresponden. pic.twitter.com/VW3kaXCUsU — Christian Tapia / Voz de la Verdad Guerrero (@ntenso_i6019) August 27, 2026

Una llamada anónima llevó a los buscadores al predio

Colón Morales explicó que el colectivo recibió primero un mensaje y posteriormente una llamada anónima, en la que una persona proporcionó información sobre un punto específico en El Arenal donde podrían encontrarse restos humanos.

El sitio fue considerado prioritario debido a información relacionada con la desaparición de personas en la zona.

Uno de los detenidos por la desaparición de Vicente Suástegui Muñoz habría señalado lugares como Metlapil, 10 de Abril y El Arenal dentro de la ruta por donde presuntamente fue trasladada la víctima.

¿Los restos encontrados son de Vicente Suástegui?

Hasta el momento, no se ha confirmado que alguno de los restos localizados corresponda a Vicente Suástegui.

El activista, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), desapareció el 5 de agosto de 2021.

Su esposa señaló que será necesario realizar pruebas forenses y genéticas para determinar la identidad de los restos encontrados.

Búsqueda en El Arenal continuará este jueves

El trabajo de búsqueda se extendieron hasta las 18:00 horas de este miércoles, pero quedaron áreas pendientes por revisar.

Las actividades continuarán este jueves en la misma zona de El Arenal, con el objetivo de revisar otros puntos del predio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.