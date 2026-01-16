Concluyen trabajos en la fosa clandestina más grande de 2025 en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Finalizan trabajos de la fosa clandestina más grande de Jalisco. Foto: Uno Tv

Concluyó el procesamiento de la fosa clandestina de Las Aguas, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, considerada la más grande detectada en 2025 en el estado y la de mayor extensión localizada en este municipio, de acuerdo con el número de personas encontradas.

La vicefiscal en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que los trabajos finalizaron el 11 de diciembre, tras 10 meses de labores continuas en el predio y zonas aledañas.

62 cuerpos localizados tras 10 meses de trabajos

De acuerdo con cifras oficiales, en el sitio se localizaron 62 cuerpos, de los cuales 26 ya se encuentran preidentificados: 23 corresponden a hombres y tres a mujeres.

La vicefiscal detalló que durante los últimos días de excavación ya no se obtuvieron hallazgos positivos, por lo que se determinó la conclusión del procesamiento con la opinión técnica y científica de todas las instituciones participantes.

“El 11 de diciembre se concluye después de 10 meses de trabajo tanto al interior del predio como en áreas externas y brechas que conectan al sitio. Los últimos días fueron negativos, por lo que se dio por concluido el procesamiento en campo, aunque la investigación continúa”, explicó Trujillo Cuevas.

Colectivo reporta 270 bolsas con restos humanos

Por su parte, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que en el lugar fueron extraídas 270 bolsas con restos humanos, de las cuales 169 se localizaron dentro del perímetro de la fosa y 101 en el exterior.

Aunque las excavaciones concluyeron, las autoridades precisaron que continúa la investigación para la identificación de las víctimas y la búsqueda de los responsables.

Zapopan, segundo lugar estatal en fosas clandestinas

De forma histórica, Zapopan ocupa el segundo lugar estatal en sitios de inhumación clandestina procesados, con 44 fosas localizadas desde 2018. Tan solo el año pasado se detectaron ocho fosas clandestinas en este municipio.

En todo Jalisco, se han localizado 224 fosas clandestinas en los últimos ocho años. Durante 2025, se encontraron 240 personas en 53 sitios, de las cuales 132 ya fueron identificadas. Desde 2018, suman 2 mil 086 personas localizadas, con mil 122 identificadas.

Instituciones y colectivos participaron como observadores

Trujillo Cuevas detalló que en el procesamiento de la fosa participaron la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Además, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas estuvieron presentes como observadores durante gran parte de los trabajos.

La vicefiscal subrayó que la restitución de los restos a los familiares es responsabilidad del IJCF, ya que requiere dictámenes científicos y pruebas genéticas para confirmar la identidad.

Predio podrá ser utilizado nuevamente

Respecto al terreno, que fue descubierto durante la construcción de un fraccionamiento, Trujillo Cuevas explicó que los propietarios ya pueden disponer del predio, luego de que se concluyeron las labores de campo.

Indicó que fueron los propios constructores quienes dieron aviso a las autoridades tras encontrar bolsas negras durante los trabajos, y destacó su colaboración activa, incluyendo la facilitación de maquinaria durante los diez meses de procesamiento.

“Cumplieron con su responsabilidad legal al dar aviso y brindaron todas las facilidades. Incluso facilitaron maquinaria adicional. El predio estaba abierto y sin restricciones cuando ocurrieron las inhumaciones”, puntualizó.

Investigación continuará para judicializar a responsables

La investigación continuará con el objetivo de identificar a todas las víctimas, elaborar un informe contextual que permita determinar la temporalidad del uso del sitio y, finalmente, identificar y judicializar a los perpetradores.

La vicefiscal enfatizó que se trata de un proceso complejo, pero aseguró que se avanza conforme se obtienen nuevos resultados de genética forense.

