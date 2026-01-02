Sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, se percibe en CDMX y varios estados

GENERANDO AUDIO...

Sismo en San Marcos, Guerrero. Foto: Eduardo Ruiz

Este viernes 2 de enero se registró un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero. El temblor fue perceptible en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y otros estados del país.

Sismo de magnitud 6.5 se registró en estados de México

CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de CDMX activó los protocolos de protección civil, además, la SSC inició con el sobrevuelo de 5 Cóndores.

“De forma inmediata salieron los Cóndores de la SSC para realizar una revisión completa de la Ciudad. Estamos en la revisión de alcaldía por alcaldía, hasta ahora, sin reporte de afectación. Solo el susto. (Falta concluir el recorrido)”, mencionó Miriam Urzua, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de CDMX, en entrevista para A las nueve en Uno.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que tras aplicar el protocolo de seguridad en las instalaciones de la red, no se presentan daños. El servicio se reanuda y continúa con normalidad.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, confirmó tras el sobrevuelo de los Cóndores que no se presentaron daños ni afectaciones en la capital del país.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que continúa la evaluación en las 16 alcaldías y de manera preliminar no hay afectaciones en la infraestructura, aunque se atiende a algunas colonias que presentan intermitencias en el servicio eléctrico.

Estado de México

En el Estado de México (Edomex) se registró el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero. Protección Civil estatal activó los protocolos de seguridad en los 125 municipios y ofrecerá información detallada más adelante.

Guerrero

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que se activaron los protocolos de seguridad y se realizaron recorridos de verificación. Añadió que se han registrado algunas réplicas, por lo que las autoridades se mantienen atentas.

“Seguimos revisando y recabando información oficial. Les pido mantenerse pendientes de los canales institucionales y seguir las recomendaciones de Protección Civl”, publicó la gobernadora en redes sociales.

Hidalgo

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, indicó que se realizan los protocolos correspondientes. “He instruido la activación de los protocolos de Protección Civil. Hasta el momento, no se reportan afectaciones”.

https://x.com/juliomenchaca_/status/2007093147956920678

Morelos

En Morelos, Protección Civil activó los protocolos y pidió a la ciudadanía mantener la calma.

Michoacán

Tras el sismo de este viernes 2 de enero, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla dijo que activaron los protocolos de protección civil en todo el estado.

“Me informan que, de manera preliminar, no se reportan afectaciones, pero nos mantenemos en monitoreo constante y comunicación con los municipios. Les pido mantener la calma y seguir únicamente información de canales oficiales”, dijo el mandatario a través de sus redes sociales oficiales.

Oaxaca

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, dijo que por el sismo de 6.5 con epicentro en el suroeste de San Marcos, Guerrero. El Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO) emitió el alertamiento preventivo de manera oportuna.

“Activamos los protocolos de la Coordinación de Protección Civil, de manera inmediata, para evaluar posibles afectaciones. Seguiremos informando”, dijo.

Puebla

En Puebla, las autoridades iniciaron con los recorridos en las diversas zonas de la entidad por el sismo con magnitud 6.5.

Tlaxcala

Tras el sismo registrado, el C5 de Tlaxcala mantiene un monitoreo permanente en todo el estado y está atento de los reportes ciudadanos a través de la línea de emergencia 911.

Veracruz

De manera preliminar, en Veracruz no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada.

