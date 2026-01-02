GENERANDO AUDIO...

Foto: Celeste Hernández

Un sismo de magnitud 6.5 se registró la mañana de este 2 de enero de 2026, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional. El movimiento ocurrió a las 07:58:15 horas, con latitud 16.70, longitud -99.49 y una profundidad de 10 kilómetros.

Tras la activación de la alerta sísmica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió de la conferencia matutina y se aplicó el protocolo de evacuación en Palacio Nacional. Posteriormente, la mandataria informó que sostuvo comunicación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le indicó que se convocó al Consejo de Protección Civil.

Durante la conferencia matutina, la presidenta señaló:

“El Sismológico Nacional da de manera preliminar un sismo de 6.5 grados, el epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero, esa es la información que se tiene, hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ellos están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves pero vamos a esperar el reporte de Guerrero. En el caso de la Ciudad de México en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como protocolo se informa que tampoco hay daños”.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado informó en redes sociales que, tras percibirse un sismo fuerte en la entidad, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero, y que se mantiene comunicación con las autoridades municipales. Además, pidió a la población comunicarse al 911 ante cualquier emergencia y señaló que la información se mantendrá actualizada en cuentas oficiales.

En la Ciudad de México, se reportó la caída de un árbol en la calle Monrovia, entre Emiliano Zapata y Emperadores, sin reporte de personas lesionadas hasta el momento.

Autoridades federales, estatales y municipales continúan en monitoreo y revisión ante posibles afectaciones, en espera de reportes oficiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.