Alertas sísmicas de altavoces y celulares | Foto: Cuartoscuro y X (@diego_beltranr)

Un sismo de 6.5 localizado al suroeste de San Marcos, Guerrero, despertó este viernes 2 de enero a los habitantes de la Ciudad de México y otros estados del país. Los altavoces de la capital mexicana sonaron cerca de las 08:00 horas, mientras que la alerta presidencial se escuchó en múltiples celulares.

Las alertas sísmicas, tanto en altavoces como en celulares, sonaron unos segundos antes de que comenzara el movimiento telúrico, permitiendo a los ciudadanos replegarse y emprender los protocolos de emergencia correspondientes.

¿Cómo funcionan las alertas sísmicas de la CDMX?

El Sistema de Alerta Símica Mexicano (SASMEX), manejado manejado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (CIRES), es una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) retoma cuáles son los criterios del SASMEX para hacer sonar la alerta sísmica:

Que en los primeros segundos de la detección sísmica al menos dos estaciones rebasen los niveles de energía preestablecida. La estimación de energía del sismo. La magnitud estimada del sismo y la distancia Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 200 km. Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km. Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

Un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección de Sasmex, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

Dicho sistema está integrado por una red de 96 sensores que al detectar un sismo fuerte emite una señal que utiliza ondas de radio. Así se alerta a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Cabe destacar que la CDMX cuenta con más de 13 mil postes con altavoces de tecnología digital (IP) que sirven para la difusión de la alerta sísmica, información de seguridad, incidentes de alto riesgo e incluso el voceo de personas extraviadas.

¿Por qué suena tu celular antes de un sismo?

La Agencia de Transformación Digital confirmó que se activó la alerta sísmica en celulares a las 07:58 hrs (tiempo del Centro de México).

“Alerta presidencial 2026-01-02 07:58 Sismo severo en San Marcos, Gro. Realice procedimiento en caso de sismo”. Mensaje de alerta sísmica

El Sistema de Alertamiento Masivo permite enviar alertas rápidas a todos los teléfonos celulares de una zona geográfica ante situaciones de emergencia o desastres naturales, utilizando las antenas de red celular.

Las medidas de prevención sirven para el caso de sismos, inundaciones, huracanes, etc. Este sistema se probó en el simulacro del 19 de abril de 2025, en la Zona Metropolitana del Valle de México, con una cobertura del 98%.

¿Cómo llega la alerta sísmica a los celulares?

Todo comienza con el empleo de 97 sensores sísmicos del CIRES, la mayoría están en la costa. Luego se transmite por radiofrecuencia y se dirige a subsistemas del CIRES, estos reenvían la transmisión por frecuencias muy altas (VHF) hasta el equipo del C5, así como del gobierno federal y local, según señaló la Agencia de Transformación Digital en septiembre de 2025.

Después la señal llega hasta las redes móviles, las cuales envían la notificación vía 5G/4G/3G/2G, y así los ciudadanos reciben el mensaje en su celular con la información.

No se trata de un mensaje de texto, ya que llega directo sin entrar a ningún chat, y tampoco es vía aplicación, pues no se descarga alguna app, ni es necesario actualizar.

Después del sismo de este viernes, la Agencia de Transformación Digital señaló: “Estamos en revisión con las empresas telefonía para identificar antenas que no la hayan emitido”.

¿Qué se sabe del temblor de este 2 de enero?

Un sismo de magnitud 6.5 se registró la mañana de este 2 de enero de 2026 con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, de acuerdo con el reporte preliminar de los servicios sismológicos.

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:58:15 horas, con latitud 16.70, longitud -99.49 y una profundidad de 10 kilómetros, lo que pudo favorecer que el temblor fuera percibido en diversas zonas de la región.

