SSP de Acapulco renueva mando; renuncia coronel Eduardo Bailleres

Foto: Facebook / Eduardo Bailleres

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco tendrá relevo. La alcaldesa Abelina López Rodríguez confirmó este viernes la renuncia del coronel Eduardo Bailleres Mendoza como titular de la corporación municipal, cargo que ocupaba desde julio de 2024.

El movimiento ocurre en medio de la polémica generada por declaraciones del propio Bailleres, quien días atrás aseguró que no podía garantizar la seguridad en el puerto, una postura que desató críticas y tensiones políticas.

Salida en contexto de polémica

La salida del mando policiaco se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum calificara como “desafortunadas” las declaraciones del funcionario municipal durante su conferencia matutina.

La mandataria federal subrayó que en Acapulco existe una amplia presencia de la Guardia Nacional y sostuvo que las acciones implementadas han permitido disminuir la tasa de homicidios en el puerto.

Aunque desde hace al menos dos semanas circulaban versiones sobre su posible relevo, fue hasta este viernes cuando el cambio fue confirmado oficialmente.

Alcaldesa descarta presión federal

La alcaldesa López Rodríguez rechazó que la sustitución haya sido solicitada por mandos militares o por el Gobierno federal.

“Siempre pensando en la seguridad de los acapulqueños debe ser la premisa mayor. La estrategia nacional que nuestra presidenta ha delineado es atender las causas, consolidar la Guardia Nacional y fortalecer la inteligencia e investigación con coordinación absoluta entre los tres órdenes de gobierno”, expresó.

También aclaró que la dimisión no se originó exclusivamente por las declaraciones polémicas y precisó que Bailleres Mendoza continúa formalmente al frente de la dependencia hasta que se concrete la transición con el nuevo titular.

Próxima semana se votará el relevo

Se prevé que la próxima semana el Cabildo de Acapulco vote la propuesta que presentará la alcaldesa para designar al nuevo titular de la SSP de Acapulco.

El relevo ocurre en un momento clave para la seguridad del puerto, uno de los principales destinos turísticos del país, donde las autoridades municipales aseguran mantener coordinación con fuerzas federales para contener los índices delictivos.

La administración municipal sostiene que el cambio busca fortalecer la estrategia de seguridad y garantizar continuidad en las acciones operativas.

