Muere Neil Sedaka, ícono del pop y rock and roll, a los 86 años

Neil Sedaka dejó un gran legado musical. Foto: AFP

Neil Sedaka, cantante, pianista y compositor, figura del pop y el rock and roll, murió a los 86 años, informó su familia a través de su cuenta oficial de Instagram.

Mediante un mensaje, sus familiares señalaron que el fallecimiento fue repentino y destacaron su legado musical.

“Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones”, publicaron sus familiares.

Entre sus canciones más reconocidas a nivel internacional se encuentran “Is This the Way to Amarillo”, “Breaking Up Is Hard to Do” y “Love Will Keep Us Together”.

¿Quién fue Neil Sedaka?

Nació el 13 de marzo de 1939 en Brooklyn, Nueva York, hijo de Mordechai Macdaka y Eleanor Appel. Desde temprana edad mostró habilidad para el piano y oído musical.

A los ocho años obtuvo una beca para estudiar en la Juilliard School, donde fortaleció su formación académica.

Uno de sus primeros éxitos fue “Stupid Cupid” (1958), interpretado por Connie Francis. Su sencillo debut como cantante fue “The Diary”, tema que logró posicionarse en listas de popularidad.

En 1959 lanzó “Oh! Carol”, canción que alcanzó el número 9 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. El tema hacía referencia a su entonces pareja, la compositora Carole King, quien respondió con “Oh! Neil”.

Posteriormente llegaron éxitos como “Calendar Girl”, que alcanzó la posición 4 en 1961, y “Happy Birthday Sweet Sixteen”, que llegó al número 6 ese mismo año.

A mediados de los años 60 grabó un álbum con canciones en español y versiones traducidas de sus temas en inglés, material que tuvo presencia en México y Latinoamérica.

En abril de 2006, durante un concierto en el Royal Albert Hall, recibió un reconocimiento del Guinness World Records por el éxito “Amarillo”.

Discografía de Neil Sedaka

“Rock with Sedaka” – 1959

“Circulate” – 1961

“Neil Sedaka Sings Little Devil and His Other Hits” – 1961

“3 Great Guys” – 1964

“Workin’ on a Groovy Thing” – 1964

“Emergence” – 1972

“Solitaire” – 1972

“The Tra-la Days Are Over” – 1973

“Laughter in the Rain” – 1974

“Sedaka’s Back” – 1975

“Overnight Success” – 1975

“The Hungry Years” – 1975

“Bad and Beautiful” – 1976

“Sedaka Live in Australia at the South Sydney Junior Leagues Club” – 1976

“Steppin’ Out” – 1976

“Tales of Love and Other Passions” – 1997

“Singer and His Songs” – 2000

“The Miracle of Christmas” – 2006

La trayectoria de Neil Sedaka abarcó varias décadas, con presencia en listas internacionales y colaboraciones que marcaron distintas etapas del rock and roll y el pop.

