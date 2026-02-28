Tras múltiples retrasos, NASA anuncia reestructuración del programa lunar Artemis

GENERANDO AUDIO...

El objetivo de regresar a la Luna continúa. Foto: AFP

La NASA anunció este viernes cambios importantes en su programa lunar Artemis, que ha sufrido múltiples retrasos en los últimos años, con el objetivo de lograr el regreso de estadounidenses a la Luna en 2028.

El anuncio llega después de que el lanzamiento de la anticipada misión Artemis 2, que enviará a astronautas alrededor de la Luna (sin alunizar), por primera vez en más de 50 años, fuera pospuesto de nuevo la semana pasada para abril tras un problema técnico con el cohete.

¿Qué se sabe de la reestructuración del programa lunar Artemis de la NASA?

El objetivo de regresar a la Luna continúa, afirmó el director de la NASA, Jared Isaacman, pero, para ello, la agencia espacial estadounidense añadirá una misión de prueba que busca mejorar la “memoria muscular” de lanzamiento.

Los cambios significan que Artemis 3, la misión con la que la NASA esperaba volver al satélite terrestre, ahora tendrá el objetivo de un “encuentro en órbita terrestre baja” de al menos un módulo de alunizaje.

La llegada a la Luna, continuó Isaacman, se intentará en la siguiente fase, Artemis 4, con dos posibles misiones en 2028.

“No necesariamente nos estamos comprometiendo a lanzar dos misiones en 2028”, aclaró el director en una sesión informativa, “pero queremos tener la oportunidad de poder hacerlo”.

La transformación busca que Artemis tenga una estructura similar al programa Apolo, que consistió en múltiples misiones cercanas entre sí y de dificultad creciente.

El director de la NASA dijo que aumentar la cadencia de los lanzamientos permitiría generar más conocimiento institucional.

¿Carrera espacial?

Durante su primer mandato, el presidente Donald Trump anunció que quería que los estadounidenses volvieran a pisar la superficie lunar.

Sin embargo, los retrasos en los viajes espaciales no son extraños, y también podrían derivarse del progreso de los socios privados de la NASA.

SpaceX y Blue Origin, las respectivas compañías espaciales de los multimillonarios rivales Elon Musk y Jeff Bezos, tienen contratos para desarrollar los módulos de alunizaje que se usarán en Artemis.

Ambas empresas publicaron elogios a los planes de la NASA en redes sociales el viernes.

“¡Estamos totalmente comprometidos!”, escribió Blue Origin en X, mientras que SpaceX dijo que “comparte el mismo objetivo que la NASA de regresar a la Luna con una presencia permanente de la manera más rápida y segura posible”.

“Los frecuentes vuelos tripulados de exploración ayudan a establecer una presencia sostenible de los seres humanos en el espacio”, escribió SpaceX.

