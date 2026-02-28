Expertos cuestionan continuidad de David Colmenares en Auditoría Superior

GENERANDO AUDIO...

La posible continuidad de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió un debate público entre especialistas, legisladores y aspirantes al cargo, quienes cuestionan los resultados del actual titular y plantean la necesidad de un relevo.

Uno de los posicionamientos más directos es el de Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero y hoy aspirante al cargo.

“Este auditor se tiene que ir, o sea, David Colmenares ya acabó su ciclo, no debe de reelegirse por el bien de este país”, afirmó.

Caen denuncias penales durante su gestión

Las críticas se centran en los resultados institucionales. De acuerdo con cifras oficiales de la ASF, entre 2016 y 2018 —en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto— se presentaron 191 denuncias penales por presuntos desfalcos a la Hacienda Pública.

En contraste, entre 2019 y 2024 —durante la administración de Andrés Manuel López Obrador— se interpusieron 28 denuncias.

Lozano Dubernard subraya que la disminución también se refleja en las cuentas públicas recientes.

“De la cuenta pública 2021 hay dos denuncias. Dos denuncias, o sea, no puede ser. De la cuenta pública 2022 hay una. De la 23 no hay ninguna por supuesto. De la del 24 que se acaba prácticamente de entregar bueno, pues, ahí tampoco hay ninguna”, señaló.

Señalamientos por menor recuperación de recursos

La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, también cuestionó la gestión de Colmenares. Afirmó que desde 2018 se ha observado una reducción tanto en auditorías como en recuperación de recursos.

“Desafortunadamente, lo único que vimos fue la disminución de auditorías; la recuperación de los activos financieros no la hemos podido ver”, sostuvo.

Según la legisladora, la caída en la recuperación de recursos observados alcanza el 81%, lo que calificó como “un elemento terrible”.

Además, acusó un presunto uso político de la institución. “El deterioro de la Auditoría se debe a su utilización para negociar con gobernadores y alcaldes”, afirmó, al tiempo que mencionó señalamientos públicos de presuntas extorsiones, los cuales no han sido judicializados.

Aspirantes piden renovación urgente

En el proceso para definir al nuevo titular de la ASF participan cerca de 30 aspirantes. Uno de ellos, Marino Castillo Vallejo, sostuvo que la institución requiere cambios inmediatos.

“La Auditoría durante los últimos años ha dejado mucho que deber. Creemos que debe renovarse, debe actualizarse, debe de haber cambios urgentes”, señaló.

Proceso de elección entra en fase decisiva

El proceso legislativo para la designación avanza. Este 28 de febrero concluyen los 10 días de registro de aspirantes. En la primera semana de marzo se revisará la documentación; del 6 al 10 de marzo se realizarán entrevistas a quienes cumplan los requisitos.

El 11 de marzo se definirá la terna que será enviada al Pleno de la Cámara de Diputados, instancia que deberá elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación. La fecha límite para la toma de posesión es el 15 de marzo.

En medio de cifras contrastantes y acusaciones políticas, la decisión legislativa definirá si la ASF apuesta por la continuidad de David Colmenares o por un cambio en la conducción del órgano encargado de fiscalizar el gasto público federal.

