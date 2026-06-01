Violencia imparable en Guerrero: 8 personas halladas muertas en Acapulco, Marquelia y Chilpancingo

GENERANDO AUDIO...

Violencia en Guerrero. Foto: Celeste Hernández

Al menos ocho personas fueron localizadas sin vida durante la mañana de este lunes en tres municipios del estado de Guerrero.

Acapulco

Las primeras tres víctimas fueron encontradas en el poblado Kilómetro 21, en el acceso al puerto de Acapulco por la carretera federal México-Acapulco.

Los cuerpos de tres hombres fueron abandonados en la vía pública, cubiertos con sábanas y acompañados de dos mensajes escritos en cartulinas, en los que se les acusa de presuntos delitos de robo.

Las víctimas presentaban múltiples golpes y huellas de tortura. Agentes de la Fiscalía General del Estado acordonaron la escena para realizar las diligencias correspondientes, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocidos.

Marquelia

De manera paralela, en el municipio de Marquelia, en la región Costa Chica, otras tres personas fueron asesinadas en un ataque armado directo.

Fuentes de seguridad informaron que hombres armados dispararon contra los ocupantes de un vehículo y posteriormente le prendieron fuego.

Las víctimas quedaron calcinadas dentro de la unidad. La zona fue acordonada para las investigaciones correspondientes, donde fueron localizados varios casquillos percutidos de arma de grueso calibre.

Chilpancingo

En un tercer hecho, los cuerpos de dos hombres ejecutados a balazos fueron arrojados sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla, a unos 7 kilómetros de la capital del estado.

Las víctimas fueron encontradas boca abajo y con las manos atadas hacia la espalda.

Al lugar acudieron elementos de las policías Municipal y Estatal, quienes acordonaron el área y restringieron la circulación vehicular mientras se realizaban las diligencias ministeriales.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense con sede en Chilpancingo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.