Hongueras de Acaxochitlán heredan saberes y protegen sus bosques

GENERANDO AUDIO...

En Acaxochitlán, Hidalgo, el conocimiento sobre la recolección e identificación de hongos pasa de una generación a otra. Las llamadas Hongueras de Acaxochitlán aprendieron de sus madres y abuelos y ahora comparten esos saberes con sus hijos y nietos.

Esta tradición fue mostrada durante el cuarto Festival de las Hongueras, donde recolectoras, familias y especialistas participaron en recorridos por el bosque, actividades informativas, muestras artísticas y propuestas gastronómicas relacionadas con los hongos de la región.

Hongueras de Acaxochitlán enseñan a identificar hongos

Durante un recorrido micológico por el bosque, las Hongueras de Acaxochitlán explicaron cómo reconocer diferentes especies de hongos por características como su color, olor y textura, con el objetivo de evitar accidentes por intoxicación.

Esther Martínez, recolectora de hongos, explicó que este conocimiento ha sido transmitido dentro de las familias durante varias generaciones.

“Nosotros los conocemos porque nuestras mamás, nuestros abuelitos, son los que nos enseñaron a buscar, y ahorita ya nuestros hijos o nuestros nietos es lo que ya los estamos enseñando”, señaló.

Además de enseñar a reconocer las especies, las recolectoras compartieron algunas de las formas tradicionales de preparar los hongos comestibles.

Pascuala Cortés explicó que pueden cocinarse en mole con guajillo, en caldo con epazote, chiles y ajo, en adobo o fritos y secos.

Festival de las Hongueras reúne gastronomía y tradición

El Festival de las Hongueras también contó con pláticas informativas, exposiciones artísticas y muestras gastronómicas con platillos tradicionales.

El biólogo Carlos Briones destacó la participación de las familias recolectoras, quienes también ofrecen artesanías, alimentos y bebidas durante el encuentro.

“Está repleto de familias de recolectores vendiendo sus artesanías, sus comidas tradicionales, sus bebidas, ellos son el sostén de este evento, ellos se encargan de la logística”, explicó.

Recolectoras destacan cuidado de los bosques de Acaxochitlán

Las recolectoras señalaron que estas actividades también contribuyen a activar la economía regional. Por ello, destacaron la importancia de cuidar y valorar los bosques donde crecen los hongos.

La conservación de estos espacios permite mantener el ciclo biológico de los hongos y, al mismo tiempo, preservar los conocimientos y tradiciones que las familias de Acaxochitlán han transmitido entre generaciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.