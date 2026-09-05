Julio Menchaca anuncia tres obras clave para movilidad en Hidalgo

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Julio Menchaca presentó su Cuarto Informe de Gobierno en Pachuca

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, presentó su Cuarto Informe de Gobierno en Pachuca, donde aseguró que el estado atraviesa un proceso de transformación, además de anunciar tres obras de infraestructura para fortalecer la movilidad en la entidad.

Durante el ejercicio de rendición de cuentas, realizado en el recinto ferial de la capital, el gobernador destacó los resultados de su administración en inversión, empleo, programas sociales, seguridad, educación e infraestructura. Afirmó que el objetivo es que el desarrollo llegue a todas las comunidades.

“Tenemos las condiciones para convertirnos en un referente nacional de desarrollo equilibrado, con justicia y visión de largo plazo. El compromiso más importante es que el avance se refleje en cada comunidad”, afirmó.

Julio Menchaca anuncia nuevas obras de infraestructura en Hidalgo

Entre los principales anuncios del Cuarto Informe de Gobierno, Menchaca informó sobre la construcción del eje transversal Actopan-Atotonilco el Grande, que conectará las carreteras federales México-Laredo y México-Tampico. El proyecto tendrá una inversión superior a 900 millones de pesos.

También anunció la ampliación a ocho carriles de la carretera México-Pachuca, a partir del distribuidor vial de Téllez. Para esta obra se contemplan más de 3 mil 200 millones de pesos.

La tercera obra será la continuación del encauzamiento y terminación de vialidades de concreto hidráulico del Río de las Avenidas, desde la carretera Antigua La Paz hasta el bulevar Las Torres, con más de 2 mil millones de pesos.

En total, la administración estatal reportó una inversión de 25 mil millones de pesos para realizar más de 4 mil 500 obras de infraestructura pública.

Presentamos ante el pueblo de Hidalgo los resultados de cuatro años de transformación: recaudamos más, invertimos más y debemos menos.



Les comparto algunos de los resultados que muestran por qué es #HidalgoPotenciaEnMarcha. 👇🏻 pic.twitter.com/GTup2ncEsn — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) September 4, 2026

Hidalgo reporta inversiones y crecimiento económico

Menchaca señaló que Hidalgo ha atraído 130 proyectos que representan inversiones superiores a 147 mil millones de pesos y la generación de 191 mil empleos directos e indirectos.

De acuerdo con lo expuesto en el informe, en 2026 la entidad ocupa el primer lugar nacional en crecimiento económico y el segundo en actividad industrial. Además, la deuda pública heredada disminuyó 42% y la recaudación aumentó 96%.

En materia social, el presupuesto para programas pasó de mil 61 millones de pesos en 2022 a más de 4 mil 900 millones en 2026. La inversión acumulada durante cuatro años supera los 12 mil millones de pesos y, según lo informado, contribuyó a que más de 154 mil personas salieran de la pobreza.

Seguridad, educación y apoyo a familias de Hidalgo

El gobernador indicó que Hidalgo se encuentra entre los 10 estados más seguros del país, con reducciones de 71% en extorsión y 24% en homicidios. También reportó la detención de 26 objetivos prioritarios.

En educación, señaló que durante cuatro años se destinaron 121 mil millones de pesos, además de entregar 570 mil paquetes de uniformes, útiles, libros y calzado escolar, así como 40 mil 500 tabletas para estudiantes de bachillerato.

Menchaca también anunció que, en las próximas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum entregará 874 millones de pesos a 2 mil 185 familias para apoyar la reconstrucción de su patrimonio tras la vaguada monzónica.

El mandatario cerró su informe al señalar que Hidalgo se encuentra en la agenda nacional con seis megaproyectos y sostuvo que la entidad es una “potencia en marcha”.

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